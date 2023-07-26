Дівчина йде вулицею під час сильної грози. Фото: УНІАН / Агєєв Андрій

Сьогодні, 26 липня, у деяких областях України очікуються дощі та грози. На решті території країни буде суха спекотна погода.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 26 липня

Сьогодні по всій території України буде мінлива хмарність. В західних, північних, більшості центральних та Одеській областях короткочасні дощі, а також грози. Вночі на Волині, Рівненщині та Житомирщині, вдень подекуди на Прикарпатті значні дощі. На решті території України без опадів.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Синоптики попередили, що вночі в Карпатах, вдень в північних, центральних, Одеській, Миколаївській та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі буде +17-22 °C, вдень +27-32 °C, на півдні Одещини та в Криму до +35 °C, в західних та Житомирській областях +21-26 °C. У Карпатах вночі +11-16 °C, вдень +16-21 °C.

Прогноз погоди на 26 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

Сьогодні в Київській області очікуються короткочасні дощі та грози.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, а вдень пориви — 15-20 м/с.

Температура повітря в Київській області вночі +17-22 °C, вдень +27-32 °C. У Києві вночі +20-22 °C, вдень +27-29 °C.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Сьогодні, за словами народної синоптикині Наталки Діденко, передбачаються короткочасні дощі у західних, північних областях України, більшості центральних, окрім Дніпропетровщини та значної частини Полтавщини. Важливо, що опади супроводжуватимуться грозами.

Температура повітря у східних областях, на півдні України, на Дніпропетровщині й східних районах Полтавщини +28-33 °C; у західних областях +22-26 °C; у північних областях — на Житомирщині до +25 °C, на Чернігівщині +26-28 °C, на Сумщині до +30 °C; у центральних областях +29-32 °C, на Вінниччині +27 °C.

Дія циклону у світі. Фото: Наталка Діденко\Facebook

Джерело: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, що сьогодні, 26 липня, на Київщині очікується спекотна температура повітря. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.