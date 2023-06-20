Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, в каких областях завтра ждать град с дождем

Женщина с зонтиком идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики сообщают , что завтра, 21 июня, по всей территории Украины ожидается понижение температуры. Возможны грозы и даже град.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG.

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Погода по Украине 21 июня

Синоптики говорят, что в среду, 21 июня, в центральных областях ожидаются значительные дожди. Местами грозы с градом и усиление ветра до 17-22 м/с.

В западной части без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью будет составлять +13 +18°С,

днем +23+28°С.

Погода в Украине 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Какой будет погода в Киеве

Укргидрометцентр сообщает, что завтра, 21 июня, в Киеве ожидается переменная облачность в течение всех суток.

Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +18° +16°,

днем +26 ° +28 °.

Прогноз погоды в Киеве на 21 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение о пожарной опасности

Синоптики сообщают, что 21 июня в центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о пожарной опасности. Фото: Укргидрометцентр

Гидрологические предупреждения

В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).

21 июня в результате осадков продолжается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:

на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 м;

на реках бассейна Припяти на 0,1-0,3 м;

на участке Днестра Галич – Залещики на 1,0-1,5 м.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах - локальных селевых потоков (II уровень опасности - оранжевый).

Гидрологические предупреждения Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее на Закарпатье интенсивные осадки в виде ливней привели к резкому повышению уровня воды в горных реках и близлежащих потоках, произошло подтопление участка местной дороги. Экстремальное погодное явление вызвало значительные трудности для транспортного сообщения и нуждалось в немедленном реагировании соответствующих служб.