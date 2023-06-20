Неутешительный прогноз: синоптики рассказали, в каких областях завтра ждать град с дождем
Синоптики сообщают , что завтра, 21 июня, по всей территории Украины ожидается понижение температуры. Возможны грозы и даже град.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и METEOPROG.
Погода по Украине 21 июня
Синоптики говорят, что в среду, 21 июня, в центральных областях ожидаются значительные дожди. Местами грозы с градом и усиление ветра до 17-22 м/с.
В западной части без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью будет составлять +13 +18°С,
- днем +23+28°С.
Какой будет погода в Киеве
Укргидрометцентр сообщает, что завтра, 21 июня, в Киеве ожидается переменная облачность в течение всех суток.
Ночью кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +18° +16°,
- днем +26 ° +28 °.
Предупреждение о пожарной опасности
Синоптики сообщают, что 21 июня в центральных (кроме Винницкой), Житомирской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Гидрологические предупреждения
В результате подрыва Каховской ГЭС, уровни воды Каховского водохранилища удерживаются ниже минимальных критических значений, необходимых для работы водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности - коричневый).
21 июня в результате осадков продолжается повышение уровней воды над текущими уровнями, без негативных последствий:
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 м;
- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,3 м;
- на участке Днестра Галич – Залещики на 1,0-1,5 м.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонового и местного стока, в горных районах - локальных селевых потоков (II уровень опасности - оранжевый).
Напомним, ранее на Закарпатье интенсивные осадки в виде ливней привели к резкому повышению уровня воды в горных реках и близлежащих потоках, произошло подтопление участка местной дороги. Экстремальное погодное явление вызвало значительные трудности для транспортного сообщения и нуждалось в немедленном реагировании соответствующих служб.