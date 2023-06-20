Невтішний прогноз: синоптики розповіли, в яких областях завтра чекати граду з дощем

Жінка з парасолею йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики повідомляють, що завтра, 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та METEOPROG.

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Погода по Україні 21 червня

Синоптики розповідають, що в середу, 21 червня, у центральних областях очікуються значні дощі. Місцями грози з градом та посилення вітру до 17-22 м/с.

У західній частині без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

вночі становитиме +13 +18°С,

вдень +23 +28°С.

Погода в Україні 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Якою буде погода в Києві

Укргідрометцентр повідомляє, що завтра, 21 червня, у Києві очікується мінлива хмарність протягом усієї доби.

Уночі — короткочасний дощ, удень — без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

уночі +18° +16°,

удень +26° +28°.

Прогноз погоди у Києві на 21 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про пожежну небезпеку

Синоптики повідомляють, що 21 червня у центральних (крім Вінницької), Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Укргідрометцентр

Гідрологічні попередження

Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

21 червня внаслідок опадів продовжується підвищення рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:

на рiчках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м;

на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,3 м;

на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 1,0-1,5 м.

У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах — локальних селевих потокiв (II рiвень небезпеки — помаранчевий).

Гідрологічні попередження. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше на Закарпатті інтенсивні опади у вигляді злив призвели до різкого підвищення рівня води в гірських річках та прилеглих потоках, сталося підтоплення ділянки місцевої дороги. Екстремальне погодне явище викликало значні труднощі для транспортного сполучення та потребувало негайного реагування відповідних служб.