Невтішний прогноз: синоптики розповіли, в яких областях завтра чекати граду з дощем
Синоптики повідомляють, що завтра, 21 червня, по всій території України очікується зниження температури. Очікуються грози та навіть град.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та METEOPROG.
Погода по Україні 21 червня
Синоптики розповідають, що в середу, 21 червня, у центральних областях очікуються значні дощі. Місцями грози з градом та посилення вітру до 17-22 м/с.
У західній частині без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі становитиме +13 +18°С,
- вдень +23 +28°С.
Якою буде погода в Києві
Укргідрометцентр повідомляє, що завтра, 21 червня, у Києві очікується мінлива хмарність протягом усієї доби.
Уночі — короткочасний дощ, удень — без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- уночі +18° +16°,
- удень +26° +28°.
Попередження про пожежну небезпеку
Синоптики повідомляють, що 21 червня у центральних (крім Вінницької), Житомирській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Гідрологічні попередження
Внаслідок підриву Каховської ГЕС, рівні води Каховського водосховища утримуються нижчими за мінімальні критичні значення, необхідні для роботи водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).
21 червня внаслідок опадів продовжується підвищення рівнів води над поточними рівнями, без негативних наслідків:
- на рiчках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) на 0,2-0,7 м;
- на рiчках басейну Прип'ятi на 0,1-0,3 м;
- на ділянці Дністра Галич - Заліщики на 1,0-1,5 м.
У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та місцевого стоку, в гірських районах — локальних селевих потокiв (II рiвень небезпеки — помаранчевий).
Нагадаємо, раніше на Закарпатті інтенсивні опади у вигляді злив призвели до різкого підвищення рівня води в гірських річках та прилеглих потоках, сталося підтоплення ділянки місцевої дороги. Екстремальне погодне явище викликало значні труднощі для транспортного сполучення та потребувало негайного реагування відповідних служб.