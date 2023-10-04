Погода в Украине сегодня, 4 октября - сборный прогноз от синоптиков

Люди идут под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН

Сегодня, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 4 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность. Ночью в северо-западных, днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура:

ночью 8 — 13°;

днем 17 — 22°.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 4 октября

Сообщается, что в Киевской области 4 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, местами по области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

ночью 8 — 13°;

днем 17 — 22°.

Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 4 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

ночью 9 — 11°;

днем 19 — 21°.

Прогноз погоды в Киеве сегодня, 4 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам синоптика, 4 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт.

"Ветер ожидается порывистым, подчас сильным, западным направлением. На юге и востоке ограничится умеренным", — написала Наталья Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 4 октября. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.