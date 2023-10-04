Погода в Украине сегодня, 4 октября - сборный прогноз от синоптиков

Не забудьте зонтик и куртку: синоптики назвали регионы, где сегодня будет заливать
Сегодня, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 4 октября
По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность. Ночью в северо-западных, днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура:
- ночью 8 — 13°;
- днем 17 — 22°.
Погода в Киеве и Киевской области 4 октября
Сообщается, что в Киевской области 4 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, местами по области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
Температура по области:
- ночью 8 — 13°;
- днем 17 — 22°.
Температура в Киеве:
- ночью 9 — 11°;
- днем 19 — 21°.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
По прогнозам синоптика, 4 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт.
"Ветер ожидается порывистым, подчас сильным, западным направлением. На юге и востоке ограничится умеренным", — написала Наталья Диденко.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.