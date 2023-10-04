Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Не забудьте зонтик и куртку: синоптики назвали регионы, где сегодня будет заливать arrow

Не забудьте зонтик и куртку: синоптики назвали регионы, где сегодня будет заливать

4 октября 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Погода в Украине сегодня, 4 октября - сборный прогноз от синоптиков
Люди идут под зонтиками в дождь. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 4 октября, в Украине будет прохладная погода. В некоторых областях пройдут дожди.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

Читайте также:

Погода в Украине 4 октября

По данным синоптиков Гидрометцентра, сегодня в Украине переменная облачность. Ночью в северо-западных, днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • ночью 8 — 13°;
  • днем 17 — 22°.
Прогноз погоды в Украине на 4 октября.
Погода в Украине 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и Киевской области 4 октября

Сообщается, что в Киевской области 4 октября сохранится переменная облачность. Без осадков, местами по области днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Температура по области:

  • ночью 8 — 13°;
  • днем 17 — 22°.
Погода в Киевской области 4 октября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 4 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 9 — 11°;
  • днем 19 — 21°.
Погода в Киеве на 4 октября
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 4 октября от Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По прогнозам синоптика, 4 октября Украину будет пересекать атмосферный фронт.

"Ветер ожидается порывистым, подчас сильным, западным направлением. На юге и востоке ограничится умеренным", — написала Наталья Диденко.

Погода на 4 октября
Прогноз погоды в Украине на 4 октября. Фото: скриншот

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз