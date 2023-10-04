Погода в Україні сьогодні, 4 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Не забудьте парасольку та куртку: синоптики назвали регіони, де сьогодні заливатиме
Сьогодні, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 4 жовтня
За даними синоптиків Гідрометцентру, сьогодні вУкраїні мінлива хмарність. Вночі в північно-західних, вдень в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.
Вітер західний, південно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура:
- вночі 8 — 13°;
- вдень 17 — 22°.
Погода у Києві та Київській області 4 жовтня
Повідомляється, що на Київщині 4 жовтня збережеться мінлива хмарність. Буде без опадів, лише місцями по області вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с.
Температура по області:
- вночі 8 — 13°;
- вдень 17 — 22°.
Температура у Києві:
- вночі 9 — 11°;
- вдень 19 — 21°.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптикині, 4 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт.
"Вітер очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків. На півдні та сході обмежиться помірним", — написала Наталка Діденко.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.