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Не забудьте парасольку та куртку: синоптики назвали регіони, де сьогодні заливатиме

4 жовтня 2023 04:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Погода в Україні сьогодні, 4 жовтня — збірний прогноз від синоптиків
Люди йдуть під парасолями у дощ. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 4 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру,  сьогодні вУкраїні мінлива хмарність. Вночі в північно-західних, вдень в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

  • вночі 8 — 13°;
  • вдень 17 — 22°.
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 4 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 4 жовтня збережеться мінлива хмарність. Буде без опадів, лише місцями по області вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

  • вночі 8 — 13°;
  • вдень 17 — 22°.
Погода у Київській області 4 жовтня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 4 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 9 — 11°;
  • вдень 19 — 21°.
Погода у Києві на 4 жовтня
Прогноз погоди у Києві сьогодні, 4 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

 Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 4 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт.

"Вітер очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків. На півдні та сході обмежиться помірним", — написала Наталка Діденко.

Погода на 4 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції. 

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