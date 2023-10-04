Погода в Україні сьогодні, 4 жовтня — збірний прогноз від синоптиків

Люди йдуть під парасолями у дощ. Фото: УНІАН

Сьогодні, 4 жовтня, в Україні буде прохолодна погода. У деяких областях пройдуть короткочасні дощі.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 4 жовтня

За даними синоптиків Гідрометцентру, сьогодні вУкраїні мінлива хмарність. Вночі в північно-західних, вдень в північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, на решті території без опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура:

вночі 8 — 13°;

вдень 17 — 22°.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та Київській області 4 жовтня

Повідомляється, що на Київщині 4 жовтня збережеться мінлива хмарність. Буде без опадів, лише місцями по області вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с.

Температура по області:

вночі 8 — 13°;

вдень 17 — 22°.

Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 4 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

вночі 9 — 11°;

вдень 19 — 21°.

Прогноз погоди у Києві сьогодні, 4 жовтня від Meteoprog. Фото: скриншот

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, 4 жовтня Україну перетинатиме атмосферний фронт.

"Вітер очікується рвучким, часом сильним, західних напрямків. На півдні та сході обмежиться помірним", — написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 4 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.