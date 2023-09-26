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Надвигается атмосферный фронт: Диденко рассказала, когда в Украине изменится погода

26 сентября 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 27 сентября и на начало октября от Натальи Диденко
Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра будет сухая и солнечная погода. А вот с 1 октября ожидаются осенние дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, завтра в Украине ожидается теплая сухая погода. Температура воздуха будет составлять 23-29 градусов тепла.

Однако с 1 октября в Украину придет атмосферный фронт с дождями.

"Придет атмосферный фронт с дождями — раз! Дышать станет легче — два! Земля наконец-то впитает такую нужную влагу — три! Пыль прибьет — четыре! Снизится до соответствующей сезону температура воздуха — пять!" — подчеркнула Диденко.

погода в Украине
Погода в Украине. Фото: Наталья Диденко

Она добавила, что такие изменения ожидают преимущественно западные, северные и частично центральные области Украины.

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В столице завтра тоже будет тепло. Такая погода в городе продержится до конца месяца. Однако уже начиная с октября влаги станет больше, а тепла меньше.

Что одевать в такие дни

"Летний гардероб скоро сменится на бежевые плащи, пестрые шарфы и платочки, легкие курточки, дырки на джинсах еще посветят голыми коленями, вездесущие кроссовки будут совать свой нос в пожелтевшие листья, а блестящие лоферы будут буцать блестящие каштанчики. Времена курток и пальто цвета "блэкаут" еще далеко, пусть поцветут осенние улицы яркими цветами", — заверила синоптик.

погода в Украине
Скриншот сообщения

Напомним, 27 сентября в нашей стране пройдет без дождей. На западе ночью и утром возможен туман.

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