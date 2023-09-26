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Насувається атмосферний фронт: Діденко розповіла, коли в Україні зміниться погода

26 вересня 2023 21:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 27 вересня та на початок жовтня від Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра продовжиться суха та сонячна погода. А ось з 1 жовтня очікуються вже осінні дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, завтра в Україні очікується суха, тепла погода. Температура повітря становитиме 23-29 градусів тепла.

Проте з 1 жовтня до України прийде атмосферний фронт із дощами.

"Прийде атмосферний фронт із дощами — раз! Дихати стане легше — два! Земля нарешті вбере таку потрібну вологу — три! Пилюку приб'є — чотири! Знизиться до відповідної сезону температура повітря — п'ять!" — наголосила Діденко.

погода в Україні
Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

Вона додала, що такі зміни чекають переважно на західні, північні та частково центральні області України. 

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У столиці завтра теж буде тепло. Така погода у місті протримається до кінця цього місяця. Проте вже починаючи із жовтня, вологи побільшає, а тепла поменшає.

Що вдягати в такі дні

"Літній гардероб скоро зміниться на бежеві плащі, строкаті шалики й хусточки, легкі курточки, дірки на джинсах ще посвітять голими коліньми, всюдисущі кросівки пхатимуть свого носа у пожовкле листя, а блискучі лофери буцатимуть блискучі каштанчики. Часи курток та пальто кольору "блекаут" ще далеко, хай поквітнуть осінні вулиці яскравими кольорами", — запевнила синоптикиня. 

погода в Україні
Скриншот допису

Нагадаємо, 27 вересня в нашій країні пройде без дощів. На заході вночі та вранці можливий туман.

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