Погода в Україні на 27 вересня та на початок жовтня від Наталки Діденко

Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра продовжиться суха та сонячна погода. А ось з 1 жовтня очікуються вже осінні дощі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За її словами, завтра в Україні очікується суха, тепла погода. Температура повітря становитиме 23-29 градусів тепла.

Проте з 1 жовтня до України прийде атмосферний фронт із дощами.

"Прийде атмосферний фронт із дощами — раз! Дихати стане легше — два! Земля нарешті вбере таку потрібну вологу — три! Пилюку приб'є — чотири! Знизиться до відповідної сезону температура повітря — п'ять!" — наголосила Діденко.

Погода в Україні. Фото: Наталка Діденко

Вона додала, що такі зміни чекають переважно на західні, північні та частково центральні області України.

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У столиці завтра теж буде тепло. Така погода у місті протримається до кінця цього місяця. Проте вже починаючи із жовтня, вологи побільшає, а тепла поменшає.

Що вдягати в такі дні

"Літній гардероб скоро зміниться на бежеві плащі, строкаті шалики й хусточки, легкі курточки, дірки на джинсах ще посвітять голими коліньми, всюдисущі кросівки пхатимуть свого носа у пожовкле листя, а блискучі лофери буцатимуть блискучі каштанчики. Часи курток та пальто кольору "блекаут" ще далеко, хай поквітнуть осінні вулиці яскравими кольорами", — запевнила синоптикиня.

Скриншот допису

Нагадаємо, 27 вересня в нашій країні пройде без дощів. На заході вночі та вранці можливий туман.