Погода в Україні на 27 вересня — в країні триває пожежна небезпека

Вересень не перестає дивувати: синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра
В Україні завтра, 27 вересня, очікується суха та тепла погода. По всій країні переважатиме невелика хмарність.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 27 вересня
Цей день в нашій країні пройде без дощів. На заході вночі та вранці можливий туман.
Вітер — північно-східний, його швидкість — 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі — 9-14 °С, на півдні — 13-18 °С, в Карпатах — 6-11 °С;
- вдень — 23-28 °С, на півдні — 25-30 °С, в Карпатах — 17-22 °С.
Погода в Києві та області на 27 вересня
У Київській області 27 вересня опадів також не передбачається. Очікується невелика хмарність.
Вітер — північно-східний, швидкість — 5-8 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі — 9-14 °С;
- вдень — 23-28 °С.
Температура повітря у столиці:
- вночі — 12-14 °С;
- вдень — 24-26 °С.
Пожежна небезпека
Синоптики повідомили, що з 26 по 29 вересня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Закарпаття, Прикарпаття та Волинську область.
Нагадаємо, тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.