Погода в Україні на 27 вересня — в країні триває пожежна небезпека

Погода в Україні на 27 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні завтра, 27 вересня, очікується суха та тепла погода. По всій країні переважатиме невелика хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні на 27 вересня

Цей день в нашій країні пройде без дощів. На заході вночі та вранці можливий туман.

Вітер — північно-східний, його швидкість — 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі — 9-14 °С, на півдні — 13-18 °С, в Карпатах — 6-11 °С;

вдень — 23-28 °С, на півдні — 25-30 °С, в Карпатах — 17-22 °С.

Мапа погоди в Україні на 27 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві та області на 27 вересня

У Київській області 27 вересня опадів також не передбачається. Очікується невелика хмарність.

Вітер — північно-східний, швидкість — 5-8 м/с.

Температура повітря в області:

вночі — 9-14 °С;

вдень — 23-28 °С.

Температура повітря у столиці:

вночі — 12-14 °С;

вдень — 24-26 °С.

Пожежна небезпека

Синоптики повідомили, що з 26 по 29 вересня в Україні буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вона омине лише Закарпаття, Прикарпаття та Волинську область.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, тепла та сонячна погода радуватиме мешканців України наприкінці вересня. Завдяки тривалій відсутності опадів, за винятком деяких західних районів, тенденція до посилення посухи та підвищення пожежної небезпеки у лісах збережеться на більшій частині території країни.