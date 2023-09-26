Погода в Украине на 27 сентября — в стране продолжается пожарная опасность

Погода в Украине на 27 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 27 сентября, ожидается сухая и теплая погода. По всей стране будет преобладать небольшая облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 27 сентября

Этот день в нашей стране пройдет без дождей. На западе ночью и утром возможен туман.

Ветер — северо-восточный, его скорость — 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью — 9-14 °С, на юге — 13-18 °С, в Карпатах — 6-11 °С;

днем — 23-28 °С, на юге — 25-30 °С, в Карпатах — 17-22 °С.

Карта погоды в Украине на 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 27 сентября

В Киевской области 27 сентября осадков также не ожидается. Будет также небольшая облачность.

Ветер — северо-восточный, скорость — 5-8 м/с.

Температура воздуха в области:

ночью — 9-14 °С;

днем — 23-28 °С.

Температура воздуха в столице:

ночью — 12-14 °С;

днем — 24-26 °С.

Пожарная опасность

Синоптики сообщили, что с 26 по 29 сентября в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Закарпатье, Прикарпатье и Волынскую область.

Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.