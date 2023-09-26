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Сентябрь не перестает удивлять: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра

26 сентября 2023 16:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 27 сентября — в стране продолжается пожарная опасность
Погода в Украине на 27 сентября. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине завтра, 27 сентября, ожидается сухая и теплая погода. По всей стране будет преобладать небольшая облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине на 27 сентября

Этот день в нашей стране пройдет без дождей. На западе ночью и утром возможен туман.

Ветер — северо-восточный, его скорость — 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью — 9-14 °С, на юге — 13-18 °С, в Карпатах — 6-11 °С;
  • днем — 23-28 °С, на юге — 25-30 °С, в Карпатах — 17-22 °С.
погода на 27 сентября
Карта погоды в Украине на 27 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве и области на 27 сентября

В Киевской области 27 сентября осадков также не ожидается. Будет также небольшая облачность.

Ветер — северо-восточный, скорость — 5-8 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью — 9-14 °С;
  • днем — 23-28 °С.

Температура воздуха в столице:

  • ночью — 12-14 °С;
  • днем — 24-26 °С.

Пожарная опасность

Синоптики сообщили, что с 26 по 29 сентября в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Закарпатье, Прикарпатье и Волынскую область.

пожарная опасность в Украине
Пожарная угроза в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.

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