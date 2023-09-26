Погода в Украине на 27 сентября — в стране продолжается пожарная опасность

Сентябрь не перестает удивлять: синоптики рассказали о погоде в Украине на завтра
В Украине завтра, 27 сентября, ожидается сухая и теплая погода. По всей стране будет преобладать небольшая облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине на 27 сентября
Этот день в нашей стране пройдет без дождей. На западе ночью и утром возможен туман.
Ветер — северо-восточный, его скорость — 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью — 9-14 °С, на юге — 13-18 °С, в Карпатах — 6-11 °С;
- днем — 23-28 °С, на юге — 25-30 °С, в Карпатах — 17-22 °С.
Погода в Киеве и области на 27 сентября
В Киевской области 27 сентября осадков также не ожидается. Будет также небольшая облачность.
Ветер — северо-восточный, скорость — 5-8 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью — 9-14 °С;
- днем — 23-28 °С.
Температура воздуха в столице:
- ночью — 12-14 °С;
- днем — 24-26 °С.
Пожарная опасность
Синоптики сообщили, что с 26 по 29 сентября в Украине преобладает чрезвычайный уровень пожарной опасности. Она обойдет только Закарпатье, Прикарпатье и Волынскую область.
Напомним, теплая и солнечная погода будет радовать жителей Украины в конце сентября. Благодаря длительному отсутствию осадков, за исключением некоторых западных районов, тенденция к усилению засухи и повышению пожарной опасности в лесах сохранится на большей части территории страны.