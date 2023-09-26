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Синоптики попереджають про небезпеку на сьогодні: які області у списку

26 вересня 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні сьогодні, 26 вересня — збірний прогноз від синоптиків
Пожежна небезпека в Україні. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 26 вересня очікується суха, спекотна погода. В Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.

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Погода в Україні 26 вересня

За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У нічні та ранкові години у західних та північних районах місцями можливий туман.

Вітер дме з північного сходу, його швидкість становитиме 3 — 8 м/с.

Погода на 26 вересня
Мапа погоди в Україні на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура:

  • в нічний час становитиме 9 — 14 °С,
  • вдень підніметься до 23 — 28°С.

Погода у Києві та Київській області 26 вересня

Повідомляється, що на Київщині 26 вересня буде переважно хмарно, але будуть прояснення, опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман.

Вітер подує з північного сходу зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області:

  • вночі: 9 — 14 °С,
  • вдень: 23 — 28 °С.
Погода у Київській області 26 вересня
Прогноз погоди в Київській області сьогодні, 26 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Температура у Києві:

  • вночі 12 — 14 °С, 
  • вдень 25 — 27 °С.
Погода у Києві 26 вересня
Прогноз погоди у Києві сьогодні, 26 вересня від Meteoprog. Фото: скриншот

Укргідрометцентр попередив, що з 26 по 28 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптикині, в Україні триває і триватиме суха сонячна погода. Антициклон охопить найближчими днями всю територію України — без дощів.

"Якісь перші дощі видніються після 3 жовтня, а зниження температури повітря (без істотних опадів) припадає орієнтовно на 1 жовтня", — написала Діденко.

Погода в Україні на 26 вересня від Діденко

Нагадаємо, до кінця вересня погодні умови в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Тому по всій території країни збережеться сонячна та дуже тепла погода. Без опадів.

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