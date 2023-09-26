Погода в Україні сьогодні, 26 вересня — збірний прогноз від синоптиків

Синоптики попереджають про небезпеку на сьогодні: які області у списку
Сьогодні, 26 вересня очікується суха, спекотна погода. В Україні, окрім Закарпаття, Прикарпаття та Волині, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Новини.LIVE зібрали всю інформацію про погоду на сьогодні.
Погода в Україні 26 вересня
За даними синоптиків Гідрометцентру, в Україні очікується невелика хмарність, опади не прогнозуються. У нічні та ранкові години у західних та північних районах місцями можливий туман.
Вітер дме з північного сходу, його швидкість становитиме 3 — 8 м/с.
Температура:
- в нічний час становитиме 9 — 14 °С,
- вдень підніметься до 23 — 28°С.
Погода у Києві та Київській області 26 вересня
Повідомляється, що на Київщині 26 вересня буде переважно хмарно, але будуть прояснення, опадів не передбачається. У нічні та ранкові години місцями можливий туман.
Вітер подує з північного сходу зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура по області:
- вночі: 9 — 14 °С,
- вдень: 23 — 28 °С.
Температура у Києві:
- вночі 12 — 14 °С,
- вдень 25 — 27 °С.
Укргідрометцентр попередив, що з 26 по 28 вересня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозами синоптикині, в Україні триває і триватиме суха сонячна погода. Антициклон охопить найближчими днями всю територію України — без дощів.
"Якісь перші дощі видніються після 3 жовтня, а зниження температури повітря (без істотних опадів) припадає орієнтовно на 1 жовтня", — написала Діденко.
Нагадаємо, до кінця вересня погодні умови в Україні визначатиме поле високого атмосферного тиску. Тому по всій території країни збережеться сонячна та дуже тепла погода. Без опадів.