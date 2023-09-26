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Синоптики предупреждают об опасности на сегодняшний день: какие области в списке

26 сентября 2023 05:51
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине сегодня, 26 сентября — сборный прогноз от синоптиков
Пожарная угроза в Украине. Фото: google.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 26 сентября, ожидается сухая, жаркая погода. В Украине кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.

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Погода в Украине 26 сентября

По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью и утром в западных и северных районах местами возможен туман.

Ветер дует с северо-востока, его скорость составит 3 — 8 м/с.

Погода на 26 сентября
Карта погоды в Украине на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура:

  • в ночное время будет составлять 9 — 14 °С,
  • днем поднимется до 23 — 28°С .

Погода в Киеве и Киевской области 26 сентября

Сообщается, что в Киевской области 26 сентября будет преимущественно облачно, но будут прояснения, осадков не предполагается. В ночные и утренние часы возможен туман.

Ветер дует с северо-востока со скоростью 3 — 8 м/с.

Температура по области:

  • ночью: 9 — 14 °С,
  • днем: 23 — 28 °С.
Погода в Киевской области 26 сентября
Прогноз погоды в Киевской области сегодня, 26 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Температура в Киеве:

  • ночью 12 — 14 °С,
  • днем 25 — 27 °С.
Погода в Киеве 26 сентября
Прогноз погоды в Киеве сегодня, 26 сентября от Meteoprog. Фото: скриншот

Укргидрометцентр предупредил, что с 26 по 28 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, в Украине продолжается и будет продолжаться сухая солнечная погода. Антициклон охватит в ближайшие дни всю территорию Украины без дождей.

"Какие-то первые дожди виднеются после 3 октября, а понижение температуры воздуха (без существенных осадков) приходится ориентировочно на 1 октября", — написала Диденко.

Погода в Украине на 26 сентября от Диденко

Напомним, до конца сентября погодные условия в Украине будут определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому на всей территории страны сохранится солнечная и очень теплая погода. Без осадков.

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