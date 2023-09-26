Погода в Украине сегодня, 26 сентября — сборный прогноз от синоптиков

Синоптики предупреждают об опасности на сегодняшний день: какие области в списке
Сегодня, 26 сентября, ожидается сухая, жаркая погода. В Украине кроме Закарпатья, Прикарпатья и Волыни, чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Новини.LIVE собрали всю информацию о погоде на сегодня.
Погода в Украине 26 сентября
По данным синоптиков Гидрометцентра, в Украине ожидается небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью и утром в западных и северных районах местами возможен туман.
Ветер дует с северо-востока, его скорость составит 3 — 8 м/с.
Температура:
- в ночное время будет составлять 9 — 14 °С,
- днем поднимется до 23 — 28°С .
Погода в Киеве и Киевской области 26 сентября
Сообщается, что в Киевской области 26 сентября будет преимущественно облачно, но будут прояснения, осадков не предполагается. В ночные и утренние часы возможен туман.
Ветер дует с северо-востока со скоростью 3 — 8 м/с.
Температура по области:
- ночью: 9 — 14 °С,
- днем: 23 — 28 °С.
Температура в Киеве:
- ночью 12 — 14 °С,
- днем 25 — 27 °С.
Укргидрометцентр предупредил, что с 26 по 28 сентября объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозам синоптика, в Украине продолжается и будет продолжаться сухая солнечная погода. Антициклон охватит в ближайшие дни всю территорию Украины без дождей.
"Какие-то первые дожди виднеются после 3 октября, а понижение температуры воздуха (без существенных осадков) приходится ориентировочно на 1 октября", — написала Диденко.
Напомним, до конца сентября погодные условия в Украине будут определять поле высокого атмосферного давления. Поэтому на всей территории страны сохранится солнечная и очень теплая погода. Без осадков.