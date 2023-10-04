Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Надвигается антициклон: народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра arrow

Надвигается антициклон: народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

4 октября 2023 13:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Надвигается антициклон: народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра
Дождь в Киеве. Фото: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 5 октября

По словам Диденко, ночью и утром местами возможен небольшой дождь на юго-востоке Украины. На остальной территории без осадков.

null
Действие антициклона. Фото: Наталья Диденко\Telegram

Температура воздуха:

  • днем +17+22°С;
  • ночью +6+10°С;
  • на юге днем +22+24°С, ночью +10+15°С;
  • в Крыму и Запорожье +8+10°С.

"Из ближайшего синоптического будущего. 6-7 октября — без кардинальных изменений, разве что местами небольшой дождь. А вот в воскресенье я бы советовала заняться чем-то лучше дома, потому что — дожди, а на западе, севере, значительной части центральных областей существенно похолодает. На юге еще будет теплая погода", — говорит синоптик.

Погода в Киеве и области 5 октября

В столице в четверг осадки маловероятны.

Температура воздуха:

  • днем +16+19°С;
  • ночью +8+11°С.

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз