Надвигается антициклон: народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра
В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 5 октября
По словам Диденко, ночью и утром местами возможен небольшой дождь на юго-востоке Украины. На остальной территории без осадков.
Температура воздуха:
- днем +17+22°С;
- ночью +6+10°С;
- на юге днем +22+24°С, ночью +10+15°С;
- в Крыму и Запорожье +8+10°С.
"Из ближайшего синоптического будущего. 6-7 октября — без кардинальных изменений, разве что местами небольшой дождь. А вот в воскресенье я бы советовала заняться чем-то лучше дома, потому что — дожди, а на западе, севере, значительной части центральных областей существенно похолодает. На юге еще будет теплая погода", — говорит синоптик.
Погода в Киеве и области 5 октября
В столице в четверг осадки маловероятны.
Температура воздуха:
- днем +16+19°С;
- ночью +8+11°С.
Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.