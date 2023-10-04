Надвигается антициклон: народный синоптик Диденко удивила прогнозом погоды на завтра

Дождь в Киеве. Фото: УНИАН

В четверг, 5 октября, в Украине будет действовать антициклон под названием Tora, который принесет сухую погоду. Однако в некоторых регионах следует ожидать и осадков.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, ночью и утром местами возможен небольшой дождь на юго-востоке Украины. На остальной территории без осадков.

Действие антициклона. Фото: Наталья Диденко\Telegram

Температура воздуха:

днем +17+22°С;

ночью +6+10°С;

на юге днем +22+24°С, ночью +10+15°С;

в Крыму и Запорожье +8+10°С.

"Из ближайшего синоптического будущего. 6-7 октября — без кардинальных изменений, разве что местами небольшой дождь. А вот в воскресенье я бы советовала заняться чем-то лучше дома, потому что — дожди, а на западе, севере, значительной части центральных областей существенно похолодает. На юге еще будет теплая погода", — говорит синоптик.

Погода в Киеве и области 5 октября

В столице в четверг осадки маловероятны.

Температура воздуха:

днем +16+19°С;

ночью +8+11°С.

Напомним, в октябре 2023 украинцев ожидает умеренно теплая погода с небольшим количеством осадков. В течение следующего месяца ожидается преобладание антициклонной циркуляции.