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У ВР розповіли, коли Україна розпочне перемовини про вступ до ЄС

4 жовтня 2023 12:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Україна розпочне переговори про вступ до ЄС: у ВР назвали рік
України-ЄС. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Є великі шанси, що перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться або в грудні 2023 року або навіть раніше. Україна зі свого боку, зокрема Верховна Рада, робить все, щоб виконати всі умови для початку перемовин.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова комітету ВР України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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"Є великі шанси, що перемовини про вступ України в ЄС розпочнуться або в грудні 2023 року або навіть раніше. Україна зі свого боку, зокрема Верховна Рада, робить все, щоб виконати всі умови для початку перемовин", — наголосив він.

Олександр Мережко
Олександр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС ще в перші дні війни — 28 лютого 2022 року. 23 червня того ж року Європейська Рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус країни-кандидата на вступ.

За даними видання Рolitico, війна не завадить офіційним Брюсселю і Києву почати переговори про вступ України в ЄС. І це може статися цієї зими. 

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