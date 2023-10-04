Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: в ВР назвали год

В ВР рассказали, когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС
Есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года или даже раньше. Украина со своей стороны, в частности, Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава комитета ВР Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
"Есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся либо в декабре 2023 года, либо даже раньше. Украина со своей стороны, в частности, Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров", — подчеркнул он.
Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС еще в первые дни войны — 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Европейский Совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление.
По данным издания Рolitico, война не помешает официальным Брюсселю и Киеву начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это может произойти этой зимой.