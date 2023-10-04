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В ВР рассказали, когда Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС

4 октября 2023 12:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Украина начнет переговоры о вступлении в ЕС: в ВР назвали год
Украина-ЕС. Фото: Reuters
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в декабре 2023 года или даже раньше. Украина со своей стороны, в частности, Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал Александр Мережко, глава комитета ВР Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

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"Есть большие шансы, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся либо в декабре 2023 года, либо даже раньше. Украина со своей стороны, в частности, Верховная Рада, делает все, чтобы выполнить все условия для начала переговоров", — подчеркнул он.

Александр Мережко
Александр Мережко. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС еще в первые дни войны 28 февраля 2022 года. 23 июня того же года Европейский Совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус страны-кандидата на вступление.

По данным издания Рolitico, война не помешает официальным Брюсселю и Киеву начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это может произойти этой зимой.

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