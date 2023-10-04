Насувається антициклон: народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра
У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 5 жовтня
За словами Діденко, вночі та вранці місцями можливий невеликий дощ на південному сході України. На решті території без опадів.
Температура повітря:
- вдень +17+22°С;
- вночі +6+10°С;
- на півдні вдень +22+24°С, вночі +10+15°С;
- у Криму та Запоріжжі +8+10°С.
"З найближчого синоптичного майбутнього. 6-7 жовтня — без кардинальних змін, хіба що місцями невеликий дощ. А ось у неділю я б радила зайнятися чимось краще вдома, бо — дощі, а на заході, півночі, значній частині центральних областей істотно похолоднішає. На півдні ще побуде тепла погода", — каже синоптик.
Погода у Києві та області 5 жовтня
У столиці в четвер опади малоймовірні.
Температура повітря:
- вдень +16+19°С;
- вночі +8+11°С.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.