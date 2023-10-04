Насувається антициклон: народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

Дощ у Києві. Фото: УНІАН

У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, вночі та вранці місцями можливий невеликий дощ на південному сході України. На решті території без опадів.

Дія антициклону. Фото: Наталка Діденко\Telegram

Температура повітря:

вдень +17+22°С;

вночі +6+10°С;

на півдні вдень +22+24°С, вночі +10+15°С;

у Криму та Запоріжжі +8+10°С.

"З найближчого синоптичного майбутнього. 6-7 жовтня — без кардинальних змін, хіба що місцями невеликий дощ. А ось у неділю я б радила зайнятися чимось краще вдома, бо — дощі, а на заході, півночі, значній частині центральних областей істотно похолоднішає. На півдні ще побуде тепла погода", — каже синоптик.

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У столиці в четвер опади малоймовірні.

Температура повітря:

вдень +16+19°С;

вночі +8+11°С.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції.