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Насувається антициклон: народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра

4 жовтня 2023 13:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Насувається антициклон: народний синоптик Діденко здивувала прогнозом погоди на завтра
Дощ у Києві. Фото: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У четвер, 5 жовтня, в Україні діятиме антициклон під назвою Tora, який принесе з собою суху погоду. Однак, у деяких регіонах слід очікувати й на опади. 

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 5 жовтня 

За словами Діденко, вночі та вранці місцями можливий невеликий дощ на південному сході України. На решті території без опадів. 

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Дія антициклону. Фото: Наталка Діденко\Telegram

Температура повітря:

  • вдень +17+22°С; 
  • вночі +6+10°С;
  • на півдні вдень +22+24°С, вночі +10+15°С;
  • у Криму та Запоріжжі +8+10°С.

"З найближчого синоптичного майбутнього. 6-7 жовтня — без кардинальних змін, хіба що місцями невеликий дощ. А ось у неділю я б радила зайнятися чимось краще вдома, бо — дощі, а на заході, півночі, значній частині центральних областей істотно похолоднішає. На півдні ще побуде тепла погода", — каже синоптик. 

Погода у Києві та області 5 жовтня

У столиці в четвер опади малоймовірні. 

Температура повітря:

  • вдень +16+19°С;
  • вночі +8+11°С.

 

Нагадаємо, у жовтні 2023 року українців очікує помірно тепла погода з невеликою кількістю опадів. Загалом протягом наступного місяця очікується переважання антициклонної циркуляції. 

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