Народный синоптик сообщила, что ожидать в Украине на выходных

Человек с зонтиком в парке. Фото: Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила о погодных условиях на выходные по Украине. В субботу ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. В воскресенье будет более холодная температура воздуха.

Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды по Украине

В субботу по Украине пройдет холодный атмосферный фронт. Также ожидаются кратковременные дожди, возможны даже грозы.

Температура воздуха завтра около 22-27 градусов тепла в западной части. На крайнем востоке 18-22 градуса.

В воскресенье, 28 мая, осадков будет гораздо меньше. Дожди в последний день недели будут наблюдаться еще на востоке, на юго-востоке и в Карпатах.

Температура воздуха на севере и западе будет 18-21 градус.

Прогноз погоды в столице

В субботу в Киеве также ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Температура воздуха ожидается около 25-27 градусов.



Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье в столице осадков не будет, но будет немного свежее воздуха. Температура будет около 20-22 градусов тепла.

Напомним, что завтра, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер.