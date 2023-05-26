Народный синоптик сообщила, что ожидать в Украине на выходных

Народный синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходные
Народный синоптик Наталья Диденко сообщила о погодных условиях на выходные по Украине. В субботу ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. В воскресенье будет более холодная температура воздуха.
Об этом информирует народный синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды по Украине
В субботу по Украине пройдет холодный атмосферный фронт. Также ожидаются кратковременные дожди, возможны даже грозы.
Температура воздуха завтра около 22-27 градусов тепла в западной части. На крайнем востоке 18-22 градуса.
В воскресенье, 28 мая, осадков будет гораздо меньше. Дожди в последний день недели будут наблюдаться еще на востоке, на юго-востоке и в Карпатах.
Температура воздуха на севере и западе будет 18-21 градус.
Прогноз погоды в столице
В субботу в Киеве также ожидаются кратковременные дожди, возможно, даже грозы. Температура воздуха ожидается около 25-27 градусов.
Наталья Диденко сообщает, что в воскресенье в столице осадков не будет, но будет немного свежее воздуха. Температура будет около 20-22 градусов тепла.
Напомним, что завтра, 27 мая, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Во многих областях будет дождь, гроза и шквальный ветер.