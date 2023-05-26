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Народний синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні

26 травня 2023 20:30
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Народна синоптикиня повідомила, що очікувати в Україні на вихідних
Чоловік з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила про погодні умови на вихідні по Україні. У суботу очікуються короткочасні дощі, можливо, навіть грози. У неділю буде більш прохолодна температура повітря.

Про це інформує народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по України

У суботу по Україні проходитиме холодний атмосферний фронт. Також очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози. 

Температура повітря завтра близько 22-27 градусів тепла у західній частині. На крайньому сході 18-22 градуси. 

У неділю, 28 травня, опадів буде значно менше. Дощі останнього дня тижня спостерігатимуться ще на сході, на південному сході і в Карпатах.

Температура повітря на півночі та на заході буде 18-21 градус. 

Прогноз погоди у столиці

У суботу у Києві також очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Температура повітря очікується близько 25-27 градусів.
 
Наталка Діденко повідомляє, що у неділю у столиці опадів не буде, але буде трохи свіжіше повітря. Температура буде близько 20-22 градуси тепла.

Нагадаємо, що завтра, 27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер.

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