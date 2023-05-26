Народна синоптикиня повідомила, що очікувати в Україні на вихідних

Народний синоптик розповіла, якою буде погода в Україні на вихідні
Народний синоптик Наталка Діденко повідомила про погодні умови на вихідні по Україні. У суботу очікуються короткочасні дощі, можливо, навіть грози. У неділю буде більш прохолодна температура повітря.
Про це інформує народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди по України
У суботу по Україні проходитиме холодний атмосферний фронт. Також очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози.
Температура повітря завтра близько 22-27 градусів тепла у західній частині. На крайньому сході 18-22 градуси.
У неділю, 28 травня, опадів буде значно менше. Дощі останнього дня тижня спостерігатимуться ще на сході, на південному сході і в Карпатах.
Температура повітря на півночі та на заході буде 18-21 градус.
Прогноз погоди у столиці
У суботу у Києві також очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Температура повітря очікується близько 25-27 градусів.
Наталка Діденко повідомляє, що у неділю у столиці опадів не буде, але буде трохи свіжіше повітря. Температура буде близько 20-22 градуси тепла.
Нагадаємо, що завтра, 27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер.