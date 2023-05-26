Народна синоптикиня повідомила, що очікувати в Україні на вихідних

Чоловік з парасолею в парку. Фото: Новини.LIVE

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила про погодні умови на вихідні по Україні. У суботу очікуються короткочасні дощі, можливо, навіть грози. У неділю буде більш прохолодна температура повітря.

Про це інформує народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди по України

У суботу по Україні проходитиме холодний атмосферний фронт. Також очікуються короткочасні дощі, можливі навіть грози.

Температура повітря завтра близько 22-27 градусів тепла у західній частині. На крайньому сході 18-22 градуси.

У неділю, 28 травня, опадів буде значно менше. Дощі останнього дня тижня спостерігатимуться ще на сході, на південному сході і в Карпатах.

Температура повітря на півночі та на заході буде 18-21 градус.

Прогноз погоди у столиці

У суботу у Києві також очікуються короткочасні дощі, можливо навіть грози. Температура повітря очікується близько 25-27 градусів.



Наталка Діденко повідомляє, що у неділю у столиці опадів не буде, але буде трохи свіжіше повітря. Температура буде близько 20-22 градуси тепла.

Нагадаємо, що завтра, 27 травня, по всій території України очікується мінлива хмарність. В багатьох областях буде дощ, гроза та шквальний вітер.