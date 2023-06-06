Прогноз погоды в Украине на 7 июня

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 7 июня, в некоторых областях Украины ожидаются осадки и грозы. Прохладнее всего будет в западных областях.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

Самая высокая температура воздуха в течение дня ожидается в Херсонской области, на юге Одесской области и в западной части Крыма, в Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Диденко рассказала, что там будет +25...+27 градусов.

По ее словам, прохладнее всего будет завтра в западных областях, +18...+23 градуса.

Во всех других областях Украины будет +20+24 градуса.

"Дожди с грозами пройдут в среду на западе Украины. Днем неустойчивая атмосфера расположится также над северными областями плюс Винницкая область — местами дожди, возможны грозы", — рассказала Диденко.

На юге, востоке и большей части центра страны будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер ожидается юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

Завтра, 7 июня, в столице Украины будут локальные дожди, местами грозы. Температура воздуха ожидается высокой, максимально +25...+27 градусов.

Погода в Украине 7 июня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Также мы писали, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Добавим, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.