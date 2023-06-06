Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине снизится температура arrow

Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине снизится температура

6 июня 2023 21:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 7 июня
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 7 июня, в некоторых областях Украины ожидаются осадки и грозы. Прохладнее всего будет в западных областях.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

Самая высокая температура воздуха в течение дня ожидается в Херсонской области, на юге Одесской области и в западной части Крыма, в Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Диденко рассказала, что там будет +25...+27 градусов.

По ее словам, прохладнее всего будет завтра в западных областях, +18...+23 градуса.

Во всех других областях Украины будет +20+24 градуса.

"Дожди с грозами пройдут в среду на западе Украины. Днем неустойчивая атмосфера расположится также над северными областями плюс Винницкая область — местами дожди, возможны грозы", — рассказала Диденко.

На юге, востоке и большей части центра страны будет преобладать сухая воздушная масса.

Ветер ожидается юго-восточный, на востоке местами северо-восточный, небольшой или умеренный.

Погода в Киеве

Завтра, 7 июня, в столице Украины будут локальные дожди, местами грозы. Температура воздуха ожидается высокой, максимально +25...+27 градусов.

Погода 7 июня
Погода в Украине 7 июня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях дожди и грозы.

Также мы писали, что в Киеве зафиксировали новый погодный рекорд. 2 июня в столице был отмечен рекорд максимальной скорости ветра.

Добавим, в течение всего июня специалисты прогнозируют сильные магнитные бури, которые могут оказывать пагубное влияние на человеческое здоровье. В частности, метеозависимым людям следует быть осторожными 18 июня.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас