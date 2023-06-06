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Народний синоптик розповіла, де завтра в Україні знизиться температура

6 червня 2023 21:20
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 7 червня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 7 червня, у деяких областях України очікуються опади та грози. Найпрохолодніше буде в західних областях.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

Найвища температура повітря протягом дня очікується у Херсонській області, на півдні Одещини та в західній частині Криму, на Черкащині, Чернігівщині та Київщині. Діденко розповіла, що там буде +25...+27 градусів. 

За її словами, найпрохолодніше буде завтра в західних областях, +18...+23 градуси.

У всіх інших областях України буде +20...+24 градуси. 

"Дощі з грозами пройдуть у середу на заході України. Вдень нестійка атмосфера розташується також над північними областями плюс Вінниччина — місцями дощі, можливі грози", — розповіла Діденко.

На півдні, сході та більшій частині центру країни переважатиме суха повітряна маса. 

Вітер очікується південно-східний, на сході місцями північно-східний, невеликий або помірний.

Погода в Києві

Завтра, 7 червня, у столиці України будуть локальні дощі, місцями грози. Температура повітря очікується високою, максимально +25...+27 градусів.

Погода 7 июня
Погода в Україні 7 червня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях будуть дощі та грози.

Також ми писали, що у Києві зафіксували новий погодний рекорд. 2 червня у столиці  був відмічений рекорд максимальної швидкості вітру. 

Додамо, протягом всього червня фахівці прогнозують сильні магнітні бурі, які можуть згубно впливати на людське здоровʼя. Зокрема, метеозалежним людям слід бути обережними 18 червня.

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