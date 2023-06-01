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Народный синоптик рассказала, где завтра в Украине будут дожди и грозы

1 июня 2023 22:04
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Какой будет погода в Украине 2 июня
Люди с зонтиком в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 2 июня, в Украину придет атмосферный фронт. Во многих частях страны ожидаются дожди и грозы.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, дожди начнутся на западе Украины. В течение дня и до вечера осадки и грозы ожидаются на севере, а также в большинстве центральных областей.

"Однако юг, Днепропетровская и Полтавская области, Кропивницкий с районами и восточные области — без осадков. Разве в Приазовье – локальный дождь", — рассказала народник синоптик.

Температура воздуха будет +23+28 градусов. Похолодает только на Волыни и в Ровенской области.

Погода в Киеве

Завтра, 2 июня, в Киеве ожидается +27 градусов. Диденко рассказала, что дождь с грозой будет вечером.

"В субботу-воскресенье в столице снизится температура воздуха, без существенных осадков", — добавила Диденко.

Погода 2 июня
Погода в Украине 2 июня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, 2 июня на западе, севере, в Крыму и Приазовье пройдут небольшие дожди, местами грозы. Теплее всего в пятницу будет в Кировоградской области, где температура поднимется до 28 градусов тепла.

Также мы писали, cиноптики опубликовали прогноз погодных условий на первый месяц лета. В июне будет тепло. Но периодически в городах Украины будет дождь, иногда будут даже грозы. Также Укргидрометцентр опубликовал данные погодных условий за прошедшие годы.

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