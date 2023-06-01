Якою буде погода в Україні 2 червня

Люди з парасолькою у Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 червня, в Україну прийде атмосферний фронт. В багатьох частинах країни очікуються дощі та грози.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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За словами Діденко, дощі розпочнуться на заході України. Впродовж дня та до вечора опади та грози очікуються на півночі, а також в більшості центральних областей.

"Проте південь, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кропивницький з районами та східні області — без опадів. Хіба в Приазов'ї — локальний дощ", — розповіла народник синоптик.

Температура повітря буде +23+28 градусів. Похолоднішає лише на Волині та в Рівненській області.

Погода у Києві

Завтра, 2 червня, у Києві очікується +27 градусів. Діденко розповіла, що дощ з грозою буде ввечері.

"У суботу-неділю в столиці знизиться температура повітря, без істотних опадів", — додала Діденко.

Погода в Україні 2 червня. Фото: facebook.com/tala.didenko

Нагадаємо, 2 червня на заході, півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла.

Також ми писали, cиноптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.