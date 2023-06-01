Якою буде погода в Україні 2 червня

Народний синоптик розповіла, де завтра в Україні будуть дощі та грози
Завтра, 2 червня, в Україну прийде атмосферний фронт. В багатьох частинах країни очікуються дощі та грози.
Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на завтра
За словами Діденко, дощі розпочнуться на заході України. Впродовж дня та до вечора опади та грози очікуються на півночі, а також в більшості центральних областей.
"Проте південь, Дніпропетровщина, Полтавщина, Кропивницький з районами та східні області — без опадів. Хіба в Приазов'ї — локальний дощ", — розповіла народник синоптик.
Температура повітря буде +23+28 градусів. Похолоднішає лише на Волині та в Рівненській області.
Погода у Києві
Завтра, 2 червня, у Києві очікується +27 градусів. Діденко розповіла, що дощ з грозою буде ввечері.
"У суботу-неділю в столиці знизиться температура повітря, без істотних опадів", — додала Діденко.
Нагадаємо, 2 червня на заході, півночі, у Криму та Приазов’ї пройдуть невеликі дощі, місцями грози. Найтепліше у п’ятницю буде у Кіровоградській області, де температура підніметься до 28 градусів тепла.
Також ми писали, cиноптики опублікували прогноз погодних умов на перший місяць літа. У червні буде тепло. Але періодично в містах України дощитиме, іноді будуть навіть грози. Також Укргідрометцентр опублікував дані погодних умов за минулі роки.