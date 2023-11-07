Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Наталки Диденко

Народный синоптик рассказала, где завтра резко похолодает и даже выпадет снег
В Украине завтра, 8 ноября, погоду ждут резкие изменения. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше. Подробнее о погоде 8 ноября читайте в нашем материале.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 8 ноября
По ее словам, погода в Украине будет более облачной, сонливой и серой.
"Купите апельсины, помойте морковь, яблоки и сделайте из них эстетическую конструкцию, поставьте на стол, чтобы было видно с дивана вечером, станет веселее и ярче", — посоветовала синоптик.
Однако осадки в этот день не ожидаются на юго-востоке, Крыму, Запорожской и Донецкой областях.
Температура воздуха тоже завтра станет ощутимой.
На западе, севере и в центре Украины она составит +7...+12 °С.
Также из-за резкого холода в Карпатах, вероятно, выпадет мокрый снег.
Что касается восточных областей, то холоднее станет в Харьковской области, в Донецкой и Луганской областях будет тепло — +12...+16 °С.
Однако теплее будет на юге Украины, а именно:
- в Крыму — +16...+20 °С;
- на юге Одесской области — +20...+22 °С.
Погода в Киеве
В столице страны в среду будет дождь и ощутимо похолодает, днем ожидается только +9 °С.
"А пока готовимся завтра к визиту циклона — зонты, более теплая одежда, апельсины, бодрящий кофе или зеленый чай. А грустное настроение переводим на спокойное нажатие окошек привата или монобанка, или другого денежного амбара — донатим на главное общее украинское дело", — добавила синоптик.
Напомним, в течение этой недели в Украине будет преобладать переменная погода. Украинцы почувствуют холодное "дыхание" ноября.
Читайте Новини.LIVE!