Прогноз погоды в Украине на 8 ноября от Наталки Диденко

Жители города стоят под дождем. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине завтра, 8 ноября, погоду ждут резкие изменения. Поэтому в этот день в большинстве областей пройдут дожди, а в некоторых регионах их интенсивность будет еще больше. Подробнее о погоде 8 ноября читайте в нашем материале.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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По ее словам, погода в Украине будет более облачной, сонливой и серой.

"Купите апельсины, помойте морковь, яблоки и сделайте из них эстетическую конструкцию, поставьте на стол, чтобы было видно с дивана вечером, станет веселее и ярче", — посоветовала синоптик.

Однако осадки в этот день не ожидаются на юго-востоке, Крыму, Запорожской и Донецкой областях.

Температура воздуха тоже завтра станет ощутимой.

На западе, севере и в центре Украины она составит +7...+12 °С.

Также из-за резкого холода в Карпатах, вероятно, выпадет мокрый снег.

Что касается восточных областей, то холоднее станет в Харьковской области, в Донецкой и Луганской областях будет тепло — +12...+16 °С.

Однако теплее будет на юге Украины, а именно:

в Крыму — +16...+20 °С;

на юге Одесской области — +20...+22 °С.

Погода в Киеве

В столице страны в среду будет дождь и ощутимо похолодает, днем ожидается только +9 °С.

"А пока готовимся завтра к визиту циклона — зонты, более теплая одежда, апельсины, бодрящий кофе или зеленый чай. А грустное настроение переводим на спокойное нажатие окошек привата или монобанка, или другого денежного амбара — донатим на главное общее украинское дело", — добавила синоптик.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Наталки Диденко

Напомним, в течение этой недели в Украине будет преобладать переменная погода. Украинцы почувствуют холодное "дыхание" ноября.