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Народна синоптикиня розповіла, де завтра різко похолодає та навіть випаде сніг

7 листопада 2023 12:35
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 8 листопада від Наталки Діденко
Жителі міста стоять під дощем. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В Україні завтра, 8 листопада, погоду очікують різкі зміни. Тому в цей день в більшості областей пройдуть дощі, а в деяких регіонах їхня інтенсивність буде ще більшою. Детальніше про погоду 8 листопада читайте в нашому матеріалі.

Про це повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Погода в Україні 8 листопада

За її словами, погода в Україні буде більш хмарною, сонливою та сірою.

"Купіть апельсини, помийте моркву, яблука і зробіть із них естетичну конструкцію, поставте на стіл, щоб було видно з дивану ввечері, стане веселіше і яскравіше", — порадила синоптикиня.

Проте опадів в цей день не очікується на південному сході, Криму, Запоріжжі та Донеччині.

Температура повітря теж завтра стане відчутною. 

На заході, півночі та в центрі України вона становитиме +7...+12 °С.

Також через різке похолодання у Карпатах, ймовірно, випаде мокрий сніг. 

Щодо східних областей, то похолодає на Харківщині, в Донецькій та Луганській областях буде тепло — +12...+16 °С.

Проте найтепліше буде на півдні України, а саме:

  • в Криму — +16...+20 °С;
  • на півдні Одещини — +20...+22 °С.

Погода у Києві

У столиці країни в середу дощитиме та відчутно похолодає, вдень очікується лише +9 °С.

"А поки що готуємося завтра до візиту циклону — парасолі, тепліший одяг, апельсини, підбадьорлива кава чи зелений чай. А сумний настрій переводимо на спокійне натискання віконець привату чи монобанку, чи іншої грошової комори — донатимо на головну спільну українську справу", — додала синоптикиня. 

погода від Наталки Діденко
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Наталки Діденко

Нагадаємо, протягом цього тижня в Україні переважатиме мінлива погода. Українці відчують холодний "подих" листопада.

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