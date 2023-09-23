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Народный синоптик предупредила, в каких областях резко похолодает завтра

23 сентября 2023 21:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик предупредила, в каких областях резко похолодает завтра
Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В воскресенье, 24 сентября, в Украине будет теплая и комфортная погода. Похолодание, дожди и грозы возможны только в западных областях.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Так, завтра в подавляющей части областей будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +26...+28 °C.

Однако в западной части Украины Наталья Диденко прогнозирует похолодание, дожди и грозы. Температура воздуха снизится до +19...+23 °C.

В то же время, по словам народного синоптика, похолодание накроет всю страну с первых чисел октября.

Погода в Киеве и области 24 сентября

Завтра в столице осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут +26...+28 °C.

Диденко отмечает, что похолодание в области будет ощутимо ориентировочно с 4-5 октября.

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Фото: скриншот

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.

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