Народный синоптик предупредила, в каких областях резко похолодает завтра

Дождь в городе. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 24 сентября, в Украине будет теплая и комфортная погода. Похолодание, дожди и грозы возможны только в западных областях.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Так, завтра в подавляющей части областей будет сухая и солнечная погода. Температура воздуха будет составлять +26...+28 °C.

Однако в западной части Украины Наталья Диденко прогнозирует похолодание, дожди и грозы. Температура воздуха снизится до +19...+23 °C.

В то же время, по словам народного синоптика, похолодание накроет всю страну с первых чисел октября.

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Завтра в столице осадков не ожидается.

Столбики термометров покажут +26...+28 °C.

Диденко отмечает, что похолодание в области будет ощутимо ориентировочно с 4-5 октября.

Фото: скриншот

Напомним, сейчас над Северным полюсом формируется полярный вихрь. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что зимой 2023-2024 года следует ожидать снег и низкую температуру воздуха.