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Народний синоптик попередила, у яких областях різко похолодає завтра

23 вересня 2023 21:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик попередила, у яких областях різко похолодає завтра
Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В неділю, 24 вересня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Похолодання, дощі та грози можливі лише у західних областях. 

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко. 

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Погода в Україні 24 вересня

Відтак, завтра у переважній частині областей буде суха та сонячна погода. Температура повітря становитиме +26...+28 °C. 

Однак у західній частині України Наталка Діденко прогнозує похолодання, дощі та грози. Температура повітря знизиться до +19...+23 °C.

Водночас, за словами народного синоптика, похолодання накриє усю країну з перших чисел жовтня. 

Погода в Києві та області 24 вересня

Завтра у столиці опадів не передбачається. 

Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 °C. 

Діденко зазначає, що похолодання в області буде відчутне орієнтовно з 4-5 жовтня. 

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Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря. 

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