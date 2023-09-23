Народний синоптик попередила, у яких областях різко похолодає завтра

Дощ у місті. Фото: Новини.LIVE

В неділю, 24 вересня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Похолодання, дощі та грози можливі лише у західних областях.

Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.

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Відтак, завтра у переважній частині областей буде суха та сонячна погода. Температура повітря становитиме +26...+28 °C.

Однак у західній частині України Наталка Діденко прогнозує похолодання, дощі та грози. Температура повітря знизиться до +19...+23 °C.

Водночас, за словами народного синоптика, похолодання накриє усю країну з перших чисел жовтня.

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Завтра у столиці опадів не передбачається.

Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 °C.

Діденко зазначає, що похолодання в області буде відчутне орієнтовно з 4-5 жовтня.

Фото: скриншот

Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.