Народний синоптик попередила, у яких областях різко похолодає завтра
В неділю, 24 вересня, в Україні буде тепла та комфортна погода. Похолодання, дощі та грози можливі лише у західних областях.
Про це повідомляє народний синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 24 вересня
Відтак, завтра у переважній частині областей буде суха та сонячна погода. Температура повітря становитиме +26...+28 °C.
Однак у західній частині України Наталка Діденко прогнозує похолодання, дощі та грози. Температура повітря знизиться до +19...+23 °C.
Водночас, за словами народного синоптика, похолодання накриє усю країну з перших чисел жовтня.
Погода в Києві та області 24 вересня
Завтра у столиці опадів не передбачається.
Стовпчики термометрів покажуть +26...+28 °C.
Діденко зазначає, що похолодання в області буде відчутне орієнтовно з 4-5 жовтня.
Нагадаємо, наразі над Північним полюсом формується полярний вихор. Це, своєю чергою, свідчить про те, що взимку 2023-2024 року слід очікувати на сніг та низьку температуру повітря.