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Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидать жару

14 июля 2023 21:53
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды на 15 июля - где ожидать жару
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В субботу, 15 июля в Украине ожидается сухая жаркая погода. Впрочем, в некоторых регионах страны ожидаются дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какая погода будет в Украине

По словам Диденко, в большинстве областей Украины ожидается солнечная погода. В то же время кратковременные дожди пройдут в Луганской и Харьковской областях.

Температура воздуха 15-16 июля составит 25-29 градусов тепла. На северо-востоке, юге и на Закарпатье будет 28-31 градус тепла. Также в западных регионах ожидается до 30 градусов тепла.

Погода
Карта погоды на 15-16 июля. Фото: Наталья Диденко
Погода
Карта погоды на 15-16 июля. Фото: Наталья Диденко

Какая погода будет в Киеве

В Киеве на выходных ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит 26-28 градусов тепла. В понедельник в столице уже будет жарче — до 30 градусов тепла, а вот во вторник пройдут дожди и температура воздуха незначительно снизится.

Напомним, что в выходные, а именно 15-16 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Солнышка ожидать не стоит, кое-где пройдут грозы.

Синоптики сообщают, что на всей территории Украины ожидается умеренная облачность. В восточных областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории — без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Также мы сообщали, что аномальная жара наблюдается в некоторых районах юга Европы и северо-запада Африки. Волна тепла под названием "Церебра" совсем скоро может побить температурные рекорды.

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