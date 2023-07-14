Прогноз погоди на 15 липня - де очікується спека.

Люди гуляють Києву. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 15 липня, в Україні очікується суха спекотна погода. Утім, у деяких регіонах країни очікуються дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Яка погода буде в Україні

За словами Діденко, у більшості областей України очікується сонячна погода. Водночас короткочасні дощі пройдуть у Луганській та Харківській областях.

Температура повітря 15-16 липня становитиме 25-29 градусів тепла. На північному сході, півдні та на Закарпатті буде 28-31 градус тепла. Також у західних регіонах очікується до 30 градусів тепла.

Мапа погоди на 15-16 липня. Фото: Наталія Діденко

Мапа погоди на 15-16 липня. Фото: Наталія Діденко

Яка погода буде у Києві

У Києві у вихідні очікується сонячна погода. Температура повітря становитиме 26-28 градусів тепла. У понеділок у столиці вже буде спекотніше — до 30 градусів тепла, а ось у вівторок пройдуть дощі й температура повітря трохи знизиться.

Нагадаємо, що у вихідні, а саме 15-16 липня, на всій території України очікується мінлива хмарність. Сонечко чекати варто, подекуди пройдуть грози.

Синоптики повідомляють, що по всій території України очікується помірна хмарність. У східних областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території — без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Також ми повідомляли, що аномальна спека спостерігається у деяких районах півдня Європи та північного заходу Африки. Хвиля тепла під назвою "Церебра" дуже скоро може побити температурні рекорди.