Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидать грозовых дождей arrow

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, где завтра ожидать грозовых дождей

3 июля 2023 21:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине на 4 июля - где ожидаются грозовые дожди
Прогноз погоды на 4 июля. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Во вторник, 4 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая, солнечная погода. Впрочем, в некоторых областях ожидаются тучи и грозовые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 4 июля

По словам Натальи Диденко, в западных областях завтра ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит 24–28 градусов тепла.

На севере и в большинстве центральных областей ожидается 25–30 градусов тепла, на юге и на востоке будет 27–33 градусов тепла.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха составит 30 градусов тепла.

"Завтрашний день в Киеве солнечный, сухой, жаркий", — сказала она.

Диденко про Грозовую суперлуну

Наталья Диденко сообщила, что с 3 на 4 июля в небе можно наблюдать Грозовую суперлуну. По словам синоптика, этот термин был применен к июльскому полнолунию, так как в это время Луна приближается к Земле на минимальное расстояние. В эти дни лунный свет становится особенно ярким и лунный диск выглядит больше обычного. 

"В этот период лунный диск очень яркий и большой. А так как полнолуние происходит во время сезона дождей, в народе оно получило название — Грозовое", — сказала Диденко.

 

Диденко
Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что завтра, 4 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.

Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в западных и северо-восточных областях. Там будет кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью +13–18°, а на юге Украины до +22°. Днем ожидается +26–31°, в западных областях +22–27°. На высокогорье Карпат ночью +8–13°, днем около +20°.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз