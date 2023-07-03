Погода в Украине на 4 июля - где ожидаются грозовые дожди

Прогноз погоды на 4 июля. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 4 июля, в большинстве регионов Украины ожидается сухая, солнечная погода. Впрочем, в некоторых областях ожидаются тучи и грозовые дожди.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Какая погода будет в Украине 4 июля

По словам Натальи Диденко, в западных областях завтра ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха составит 24–28 градусов тепла.

На севере и в большинстве центральных областей ожидается 25–30 градусов тепла, на юге и на востоке будет 27–33 градусов тепла.

Какой будет погода в Киеве

В Киеве ожидается солнечная и жаркая погода. Температура воздуха составит 30 градусов тепла.

"Завтрашний день в Киеве — солнечный, сухой, жаркий", — сказала она.

Диденко про Грозовую суперлуну

Наталья Диденко сообщила, что с 3 на 4 июля в небе можно наблюдать Грозовую суперлуну. По словам синоптика, этот термин был применен к июльскому полнолунию, так как в это время Луна приближается к Земле на минимальное расстояние. В эти дни лунный свет становится особенно ярким и лунный диск выглядит больше обычного.

"В этот период лунный диск очень яркий и большой. А так как полнолуние происходит во время сезона дождей, в народе оно получило название — Грозовое", — сказала Диденко.

Сообщение Натальи Диденко. Фото: скриншот

Напомним, что завтра, 4 июля, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях продолжатся грозовые дожди.

Синоптики рассказали, что осадки ожидаются только в западных и северо-восточных областях. Там будет кратковременный дождь, а также гроза.

Ветер переменных направлений, 3–8 м/с.

Температура ночью +13–18°, а на юге Украины до +22°. Днем ожидается +26–31°, в западных областях +22–27°. На высокогорье Карпат ночью +8–13°, днем около +20°.

Также мы писали, что во второй месяц лета будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха составит от 19 до 25 градусов тепла.