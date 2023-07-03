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Народний синоптик Наталія Діденко розповіла, де завтра чекати грозових дощів

3 липня 2023 21:37
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на 4 липня - де очікуються грозові дощі
Прогноз погоди на 4 липня. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У вівторок, 4 липня, в більшості регіонів України очікується суха, сонячна погода. Втім, у деяких областях очікуються хмари та грозові дощі.

Про це повідомила народний синоптик Наталія Діденко.

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Яка погода буде в Україні 4 липня

За словами Наталії Діденко, у західних областях завтра очікуються дощі з грозами. Температура повітря становитиме 24–28 градусів тепла.

На півночі та у більшості центральних областей очікується 25–30 градусів тепла, на півдні та на сході буде 27–33 градусів тепла.

Якою буде погода у Києві

У Києві очікується сонячна та спекотна погода. Температура повітря становитиме 30 градусів тепла.

"Завтрашній день у Києвісонячний, сухий, спекотний", — сказала вона.

Діденко про Грозовий супермісяць

Наталія Діденко повідомила, що з 3 на 4 липня у небі можна спостерігати Грозовий супермісяць. За словами синоптика, цей термін був застосований до липневого повного місяця, тому що в цей час Місяць наближається до Землі на мінімальну відстань. У ці дні місячне світло стає особливо яскравим і місячний диск виглядає більше, ніж звичайно.

"У цей період місячний диск дуже яскравий і великий. А оскільки повний місяць відбувається під час сезону дощів, у народі він отримав назву — Грозовий", — сказала Діденко.

 

Діденко
Повідомлення Наталії Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, що завтра, 4 липня, на всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях продовжаться грозові дощі.

Синоптики розповіли, що опади очікуються лише у західних та північно-східних областях. Там буде короткочасний дощ та гроза.

Вітер, хмарно з проясненнями, 3–8 м/с.

Температура вночі +13–18 °, а на півдні України до +22 °. Вдень очікується +26–31 °, у західних областях +22–27 °. На високогір'ї Карпат уночі +8–13°, вдень близько +20°.

Також ми писали, що у другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від 19 до 25 градусів тепла.

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