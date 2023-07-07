Прогноз погоды в Украине на 8 июля

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 8 июля, в некоторых частях страны снизится температура воздуха. Жара задержится кое-где на востоке и юго-востоке.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Температура воздуха в течение дня в большинстве областей страны составит +23+28 градусов. Жарче всего будет на востоке и юго-востоке. Кое-где там ожидается +30+32 градуса.

По словам народного синоптика, дожди с грозами ожидаются на Левобережье Украины. Она предупредила, что порывы северного ветра могут достигать штормовых значений.

Погода в Киеве

Завтра, 8 июля, в столице Украины будет солнечно. Температура воздуха ожидается +23+26 градусов.

Диденко рассказала, что в ближайшую ночь есть вероятность кратковременного дождя с грозой. К тому же в Киеве будет ветрено.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 7 июля, Киев накрыл мощный ливень. Дождь затопил улицы и торговый центр.

Также мы писали, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 8 июля, в Украине будет царить жаркая летняя погода. Однако в некоторых областях возможны кратковременные дожди с грозами.

Добавим, во втором месяце лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.