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Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях завтра знизиться температура повітря

7 липня 2023 21:38
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 8 липня
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 8 липня, у деяких частинах країни знизиться температура повітря. Спека затримається подекуди на сході та південному сході.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Температура повітря впродовж дня у більшості областей країни становитиме +23+28 градусів. Найспекотніше буде на сході та південному сході. Подекуди там очікується +30+32 градуси.

За словами народної синоптикині, дощі з грозами очікуються на Лівобережжі України. Вона попередила, що пориви північного вітру можуть досягати штормових значень.

Погода у Києві

Завтра, 8 липня, у столиці України буде сонячно. Температура повітря очікується +23+26 градусів. 

Діденко розповіла, що найближчої ночі є ймовірність короткочасного дощу з грозою. До того ж у Києві буде вітряно. 

Погода
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 7 липня, Київ накрила потужна злива. Дощ затопив вулиці та навіть торговий центр.

Також ми писали, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 8 липня, в Україні пануватиме спекотна літня погода. Однак у деяких областях можливі короткочасні дощі з грозами.

Додамо, в другому місяці літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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