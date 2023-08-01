Прогноз погоды в Украине на 2 августа от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях Украины завтра ухудшится погода
Завтра, 2 августа, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Ожидается дождь, а также гроза.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Прогноз погоды на завтра
По словам Диденко, грозовые дожди будут в западных областях Украины. Вечером осадки дойдут до северных, центральных областей и Одесской области. К тому же дожди ожидаются на крайнем востоке Украины.
"От осадков смогут завтра уклониться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", — рассказала Диденко.
Температура воздуха будет +25+32 градуса.
Погода в Киеве
Завтра, 2 августа, в столице Украины ожидается теплая погода. Температура воздуха будет около +29 градусов.
Народный синоптик рассказала, что вечером погода может ухудшиться. Предполагается дождь и гроза.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 2 августа, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.
Также мы писали, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.
Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.