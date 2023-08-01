Прогноз погоды в Украине на 2 августа от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 августа, в некоторых областях Украины ухудшится погода. Ожидается дождь, а также гроза.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, грозовые дожди будут в западных областях Украины. Вечером осадки дойдут до северных, центральных областей и Одесской области. К тому же дожди ожидаются на крайнем востоке Украины.

"От осадков смогут завтра уклониться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщина, Николаевщина, Запорожье и Крым", — рассказала Диденко.

Температура воздуха будет +25+32 градуса.

Погода в Киеве

Завтра, 2 августа, в столице Украины ожидается теплая погода. Температура воздуха будет около +29 градусов.

Народный синоптик рассказала, что вечером погода может ухудшиться. Предполагается дождь и гроза.

Погода на 2 августа. Фото: t.me/PohodaNatalka

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 2 августа, по всей территории Украины будет переменная облачность. В некоторых областях ожидаются дожди и грозы.

Также мы писали, что август этого года будет жарким. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.

Добавим, в течение июля экстремально высокая температура вызвала хаос по всей планете. Рекордные характеристики зафиксировали в Китае, США и странах Южной Европы. По оценкам ученых, причина волн невыносимой жары заключается в изменении климата.