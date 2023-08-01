Прогноз погоди в Україні на 2 серпня від Наталки Діденко

Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 2 серпня, у деяких областях України погіршиться погода. Очікується дощ, а також гроза.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, грозові дощі будуть у західних областях України. Ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одещини. До того ж дощі очікуються на крайньому сході України.

"Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим", — розповіла Діденко.

Температура повітря буде +25+32 градуси.

Погода в Києві

Завтра, 2 серпня, у столиці України очікується тепла погода. Температура повітря буде близько +29 градусів.

Народна синоптикиня розповіла, що ввечері погода може погіршитися. Передбачаються дощ та гроза.

Погода на 2 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози.

Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.