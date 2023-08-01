Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях України завтра погіршиться погода arrow

Народна синоптикиня Діденко розповіла, в яких областях України завтра погіршиться погода

1 серпня 2023 21:18
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 2 серпня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 2 серпня, у деяких областях України погіршиться погода. Очікується дощ, а також гроза.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, грозові дощі будуть у західних областях України. Ввечері опади дійдуть до північних, центральних областей та Одещини. До того ж дощі очікуються на крайньому сході України.

"Від опадів зможуть завтра ухилитися Дніпропетровщина, значна частина Полтавщини, схід Кіровоградщини, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим", — розповіла Діденко.

Температура повітря буде +25+32 градуси.

Погода в Києві

Завтра, 2 серпня, у столиці України очікується тепла погода. Температура повітря буде близько +29 градусів.

Народна синоптикиня розповіла, що ввечері погода може погіршитися. Передбачаються дощ та гроза. 

null
Погода на 2 серпня. Фото: t.me/PohodaNatalka
null
Допис Діденко. Фото: скриншот
null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 2 серпня, по всій території України буде мінлива хмарність. У деяких областях очікуються дощі та грози.

Також ми писали, що цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

Додамо, протягом липня екстремально висока температура викликала хаос по всій планеті. Рекордні показники зафіксували в Китаї, США і країнах Південної Європи. За оцінками вчених, причина хвиль нестерпної спеки полягає у зміні клімату.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз