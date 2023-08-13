Прогноз погоды в Украине на 14 августа от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, в каких областях Украины завтра будет жарко
Завтра, 14 августа, в Украину начнет возвращаться жаркая погода. Температура воздуха будет +24+29°C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
Погода на завтра
Народный синоптик рассказала, что в страну возвращается жара.
В большинстве областей ожидается +23+28°C, на крайнем востоке и юге до +30°C. Повсюду будет солнечно и сухо.
По словам Диденко, с понедельника температура воздуха будет подниматься. Ожидается +29+32°C, на юге и востоке — до +37°C.
Погода в Киеве
В столице осадков не ожидается. В Киев также возвращается жара. Завтра, 14 августа, температура воздуха будет +25+27°C.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Отметки термометров достигнут до 32°C.
Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.
Добавим, август этого года будет жаркий. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.