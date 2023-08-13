Прогноз погоды в Украине на 14 августа от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 августа, в Украину начнет возвращаться жаркая погода. Температура воздуха будет +24+29°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода на завтра

Народный синоптик рассказала, что в страну возвращается жара.

В большинстве областей ожидается +23+28°C, на крайнем востоке и юге до +30°C. Повсюду будет солнечно и сухо.

По словам Диденко, с понедельника температура воздуха будет подниматься. Ожидается +29+32°C, на юге и востоке — до +37°C.

Погода в Киеве

В столице осадков не ожидается. В Киев также возвращается жара. Завтра, 14 августа, температура воздуха будет +25+27°C.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Отметки термометров достигнут до 32°C.

Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Добавим, август этого года будет жаркий. Синоптики прогнозируют, что месяц будет теплее нормы.