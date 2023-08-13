Прогноз погоди в Україні на 14 серпня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 14 серпня, в Україну почне повертатися спекотна погода. Температура повітря буде +24+29°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Народний синоптик розповіла, що в країну повертається спека.

У більшості областей очікується +23+28°C, на крайньому сході та півдні до +30°C. Повсюди буде сонячно та сухо.

За словами Діденко, з понеділка температура повітря буде підійматися. Очікується +29+32°C, на півдні та сході — до +37°C.

Погода в Києві

У столиці опадів не передбачається. До Києва також повертається спека. Завтра, 14 серпня, температура повітря буде +25+27°C.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C.

Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Додамо, цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.