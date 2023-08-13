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Народний синоптик Діденко розповіла, в яких областях України завтра буде спекотно

13 серпня 2023 21:24
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 14 серпня від Наталки Діденко
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 14 серпня, в Україну почне повертатися спекотна погода. Температура повітря буде +24+29°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Погода на завтра

Народний синоптик розповіла, що в країну повертається спека. 

У більшості областей очікується +23+28°C, на крайньому сході та півдні до +30°C. Повсюди буде сонячно та сухо. 

За словами Діденко, з понеділка температура повітря буде підійматися. Очікується +29+32°C, на півдні та сході — до +37°C.

Погода в Києві

У столиці опадів не передбачається. До Києва також повертається спека. Завтра, 14 серпня, температура повітря буде +25+27°C.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, в Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C. 

Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Додамо, цьогорічний серпень буде спекотний. Синоптики прогнозують, що місяць буде теплішим за норму.

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