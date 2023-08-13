Прогноз погоди в Україні завтра 14 серпня — точний прогноз

В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди завтра
В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 14 серпня
У понеділок, 14 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Проте опадів не прогнозується.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°C, на півдні до 21°C, вдень 27-32°C.
Прогноз погоди у Києві та області 14 серпня
У Києві та регіоні 14 серпня прогнозується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 13-18°C, вдень 27-32°C;
у Києві вночі 14-16°C, вдень близько 30°C.
Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25°C.