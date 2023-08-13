Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди завтра arrow

В Укргідрометцентрі розповіли, чого чекати від погоди завтра

13 серпня 2023 14:24
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні завтра 14 серпня — точний прогноз
Люди гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі

Читайте також:

Погода в Україні 14 серпня

У понеділок, 14 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Проте опадів не прогнозується. 

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°C, на півдні до 21°C, вдень 27-32°C.

погода в Україні
Погода в Україні 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 14 серпня

У Києві та регіоні 14 серпня прогнозується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18°C, вдень 27-32°C;
у Києві вночі 14-16°C, вдень близько 30°C.
 

скріншот
Прогноз погоди у Києві 14 серпня. Фото: 

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25°C.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Головні новини 12 серпня: вибухи на Кримському мосту та падіння літака Су-30 у РФ

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз