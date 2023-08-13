Прогноз погоди в Україні завтра 14 серпня — точний прогноз

Люди гуляють по Києву. Фото: Новини.LIVE

В Україні 14 серпня очікується невелика хмарність, однак опадів не передбачається. Позначки термометрів сягнуть до 32°C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 14 серпня

У понеділок, 14 серпня, в Україні переважатиме невелика хмарність. Проте опадів не прогнозується.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-18°C, на півдні до 21°C, вдень 27-32°C.

Погода в Україні 14 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди у Києві та області 14 серпня

У Києві та регіоні 14 серпня прогнозується невелика хмарність, проте без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 13-18°C, вдень 27-32°C;

у Києві вночі 14-16°C, вдень близько 30°C.



Прогноз погоди у Києві 14 серпня. Фото:

Нагадаємо, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається 20 — 25°C.