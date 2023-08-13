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В Укргидрометцентре рассказали, чего ждать от погоды завтра

13 августа 2023 14:24
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине завтра 14 августа — точный прогноз
Люди гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В Украине 14 августа ожидается небольшая облачность, однако осадки не ожидаются. Отметки термометров достигнут до 32°C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 14 августа

В понедельник, 14 августа, в Украине будет преобладать небольшая облачность. Однако осадков не прогнозируется.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°C, на юге до 21°C, днем 27-32°C.

погода в Украине
Погода в Украине 14 августа. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киеве и области 14 августа

В Киеве и регионе 14 августа прогнозируется небольшая облачность, но без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с.

Температура по области ночью 13-18°C, днем 27-32°C;
в Киеве ночью 14-16°C, днем около 30°C.

скриншот
Прогноз погоды в Киеве 14 августа. Фото:

Напомним, по прогнозам Украинского гидрометцентра, погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя месячная температура предполагается 20-25°C.

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