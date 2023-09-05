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Народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра

5 сентября 2023 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Народный синоптик Диденко рассказала о погоде на завтра
Люди гуляют по парку Шевченко в Киеве. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Всю Украину ожидает теплая погода. Ни в какой области осадков не предвидится, наступило "Бабье лето".

Такой прогноз сделала народный синоптик Наталья Диденко.

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Синоптик рассказала, что по всей территории Украины обойдется без осадков. Температура воздуха будет составлять +20+27 градусов.

В Киеве тоже будет сухо и солнечно.

Температура воздуха в столице составит +24 градуса.

Диденко добавила, что в Украине стартовало "Бабье лето".

Напомним, что в Украине, во вторник, 5 сентября, погода будет сухой и солнечной. Осадков не ожидается. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 5 сентября, в течение дня в Одессе будет ясное небо. Осадков не предполагается, впрочем, метеочувствительным людям следует быть внимательным, ведь атмосферное давление будет немного повышено.

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