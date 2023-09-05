Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра

Люди гуляють у парку Шевченка у Києві. Фото: Новини.Live

На усю Україну очікує тепла погода. В жодній області опадів не передбачається, настало "Бабине літо".

Такий прогноз зробила народний синоптик Наталія Діденко.

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Синоптик розповіла, що по усій території Україниобійдеться без опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів.

У Києві також буде сухо і сонячно.

Температура повітря в столиці складатиме +24 градуси.

Діденко додала, що в Україні стартувало "Бабине літо".

Нагадуємо, що в Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений.