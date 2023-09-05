Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра arrow

Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра

5 вересня 2023 21:02
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра
Люди гуляють у парку Шевченка у Києві. Фото: Новини.Live
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На усю Україну очікує тепла погода. В жодній області опадів не передбачається, настало "Бабине літо".

Такий прогноз зробила народний синоптик Наталія Діденко

Читайте також:

Погода в Україні 6 серпня

Синоптик розповіла, що по усій території Україниобійдеться без опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів.

У Києві також буде сухо і сонячно.

Температура повітря в столиці складатиме +24 градуси.

Діденко додала, що в Україні стартувало "Бабине літо".

Нагадуємо, що в Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

None

Як вести дипломатію з ворогом в ООН та покарати його за дітей: інтерв'ю з Кислицею

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз