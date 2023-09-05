Народний синоптик Діденко розповіла про погоду на завтра
На усю Україну очікує тепла погода. В жодній області опадів не передбачається, настало "Бабине літо".
Такий прогноз зробила народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 6 серпня
Синоптик розповіла, що по усій території Україниобійдеться без опадів. Температура повітря становитиме +20+27 градусів.
У Києві також буде сухо і сонячно.
Температура повітря в столиці складатиме +24 градуси.
Діденко додала, що в Україні стартувало "Бабине літо".
Нагадуємо, що в Україні, у вівторок, 5 вересня, погода буде сухою та сонячною. Опадів не очікується. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 5 вересня, протягом дня в Одесі буде ясне небо. Опадів не передбачається, втім метеочутливим людям слід бути уважним, адже атмосферний тиск буде трошки підвищений.