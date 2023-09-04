Погода в Украине на 5 сентября: где будет тепло и дожди

Диденко предупредила украинцев об антициклоне Olenka и как он повлияет на погоду
Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. На нашу страну надвигается антициклон Olenka.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
"Антициклон Olenka организует завтра, 5 сентября в Украине сухую погоду. Такое метеоимя впервые встречаю, привычное для нас", — отметила она.
Погода в Украине
По ее словам, в большинстве областей не будет дождей. Скорее всего, осадков следует ожидать на востоке и в Приазовье.
Температура воздуха будет комфортной — +22+26 градусов. На юге столбик термометра будет показывать до +29 градусов.
"В дальнейшем в Украине — бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", — добавила Диденко.
Погода в Киеве
В столице в этот день тоже будет сухо. Температура воздуха будет составлять +25 градусов.
Напомним, с 4 по 6 сентября на Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Также мы писали, что в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.