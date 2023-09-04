Погода в Украине на 5 сентября: где будет тепло и дожди

Погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 5 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода. На нашу страну надвигается антициклон Olenka.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Читайте также:

"Антициклон Olenka организует завтра, 5 сентября в Украине сухую погоду. Такое метеоимя впервые встречаю, привычное для нас", — отметила она.

Погода в Украине

По ее словам, в большинстве областей не будет дождей. Скорее всего, осадков следует ожидать на востоке и в Приазовье.

Температура воздуха будет комфортной — +22+26 градусов. На юге столбик термометра будет показывать до +29 градусов.

"В дальнейшем в Украине — бабье лето, будет повсюду сухо, свежо, не холодно", — добавила Диденко.

Погода в Украине на 5 сентября. Источник изображения: Наталка Диденко

Погода в Киеве

В столице в этот день тоже будет сухо. Температура воздуха будет составлять +25 градусов.

Скриншот сообщения

Напомним, с 4 по 6 сентября на Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также мы писали, что в Украине с 4 по 10 сентября будет преобладать сухая погода с комфортной температурой воздуха. Также количество осадков будет небольшим.