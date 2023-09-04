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Діденко попередила українців про антициклон Olenka: як він вплине на погоду

4 вересня 2023 21:50
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні на завтра, 5 вересня, від Наталки Діденко
Погода в Україні. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 5 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода. На нашу країну насувається антициклон Olenka.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.

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"Антициклон Olenka організує завтра, 5-го вересня в Україні суху погоду. Таке метеоімʼя вперше зустрічаю, звичне для нас", — зазначила вона.

Погода в Україні

За її словами, в більшості областей дощів не буде. Швидше за все, опадів слід чекати на сході та в Приазовʼї.

Температура повітря буде комфортною — +22+26 градусів. На півдні стовпчик термометра показуватиме до +29 градусів.

"Надалі в Україні — бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно", — додала Діденко. 

Погода в Україні на 5 вересня. Джерело зображення: Наталка Діденко

Погода у Києві

У столиці в цей день теж буде сухо. Температура повітря становитиме +25 градусів. 

Скриншот допису

Нагадаємо, з 4 по 6 вересня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також ми писали, що в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.

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