Погода в Україні на завтра, 5 вересня, від Наталки Діденко

Діденко попередила українців про антициклон Olenka: як він вплине на погоду
Завтра, 5 вересня, в Україні очікується тепла та суха погода. На нашу країну насувається антициклон Olenka.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко.
"Антициклон Olenka організує завтра, 5-го вересня в Україні суху погоду. Таке метеоімʼя вперше зустрічаю, звичне для нас", — зазначила вона.
Погода в Україні
За її словами, в більшості областей дощів не буде. Швидше за все, опадів слід чекати на сході та в Приазовʼї.
Температура повітря буде комфортною — +22+26 градусів. На півдні стовпчик термометра показуватиме до +29 градусів.
"Надалі в Україні — бабине літо, буде повсюди сухо, свіжо, не холодно", — додала Діденко.
Погода у Києві
У столиці в цей день теж буде сухо. Температура повітря становитиме +25 градусів.
Нагадаємо, з 4 по 6 вересня в Україні буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Також ми писали, що в Україні з 4 по 10 вересня переважатиме суха погода з комфортною температурою повітря. Також кількість опадів буде невеликою.