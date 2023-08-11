Прогноз погоды в Украине на 12 августа от Наталки Диденко

Люди под дождем. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 12 августа, в некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха будет комфортной.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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По словам Диденко, в большинстве областей страны температура воздуха будет +23...+28 градусов, а на крайнем востоке и юге — до +30 градусов.

Она рассказала, что уже со следующей недели в Украину вернется жара.

"Такой маленький, но такой наглый циклон из районов Черного моря будет перемещаться на север, северо-восток и поэтому ближайшей ночью в восточных областях, в Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях пройдут дожди и прогремят грозы", — рассказала Диденко.

Днем дожди с грозами ожидаются в Сумской, Черниговской и местами в Киевской областях. На остальной территории страны осадков не предполагается.

Погода в Киеве

По словам Диденко, в Киеве есть вероятность дождя с грозой в северных районах столицы. Максимальная температура воздуха будет +23 градуса.

"С понедельника в Киев, как и в большинство областей Украины, начнет заходить жара", — добавила она.

Погода 12 августа. Фото: facebook.com/tala.didenko

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, на выходных в Украине ожидается погода с грозами. В большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.

Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.