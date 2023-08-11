Прогноз погоды в Украине на 12 августа от Наталки Диденко

Народный синоптик Диденко рассказала, какие области завтра будет заливать дождем
Завтра, 12 августа, в некоторых областях ожидаются дожди и грозы. Однако температура воздуха будет комфортной.
Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода на завтра
По словам Диденко, в большинстве областей страны температура воздуха будет +23...+28 градусов, а на крайнем востоке и юге — до +30 градусов.
Она рассказала, что уже со следующей недели в Украину вернется жара.
"Такой маленький, но такой наглый циклон из районов Черного моря будет перемещаться на север, северо-восток и поэтому ближайшей ночью в восточных областях, в Запорожье, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях пройдут дожди и прогремят грозы", — рассказала Диденко.
Днем дожди с грозами ожидаются в Сумской, Черниговской и местами в Киевской областях. На остальной территории страны осадков не предполагается.
Погода в Киеве
По словам Диденко, в Киеве есть вероятность дождя с грозой в северных районах столицы. Максимальная температура воздуха будет +23 градуса.
"С понедельника в Киев, как и в большинство областей Украины, начнет заходить жара", — добавила она.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, на выходных в Украине ожидается погода с грозами. В большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.
Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.