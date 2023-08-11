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Народна синоптикиня Діденко розповіла, які області завтра заливатиме дощем

11 серпня 2023 21:34
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на 12 серпня від Наталки Діденко
Люди під дощем. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 12 серпня, у деяких областях очікуються дощі та грози. Однак температура повітря буде комфортною.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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За словами Діденко, у більшості областей країни температура повітря буде +23...+28 градусів, а на крайньому сході та півдні — до +30 градусів.

Вона розповіла, що вже з наступного тижня до України повернеться спека. 

"Такий маленький, але такий наглий циклон з районів Чорного моря переміщуватиметься на північ, північний схід і тому найближчої ночі в східних областях, на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині пройдуть дощі та прогримлять грози", — розповіла Діденко.

Вдень дощі з грозами очікуються в Сумській, Чернігівській та подекуди в Київській областях. На решті території країни опадів не передбачається.

Погода в Києві

За словами Діденко, у Києві є ймовірність дощу з грозою у північних районах столиці. Максимальна температура повітря буде +23 градуси. 

"З понеділка в Київ, як і в більшість областей України, почне заходити спека", — додала вона.

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Погода 12 серпня. Фото: facebook.com/tala.didenko
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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, на вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. 

Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

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