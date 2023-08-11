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В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям готуватися до грози на вихідних

11 серпня 2023 14:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям готуватися до грози на вихідних
Українцям варто бути готовими до грози. Фото: novyny.live/
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр

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Погода в Україні 12 серпня

Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів. 

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +15+120 °С;
  • на сході та центральних областях +23+28 °С;
  • на в Карпатах до +14+19 °С. 
Погода в Україні 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили про зливи в деяких регіонах Україні 12 серпня. Також синоптики попереджають про те, що температура повітря не падатиме, а в деяких регіонах навіть підвищиться. 

"На Лівобережжі пройдуть місцями помірні дощі з грозами. в Денні години на Півночі країни місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. На Лівобережжі під час проходження грози можливі шквали, місцями 15-20 м за секунду", — розповіли в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві та області 12 серпня

У столиці та області буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі 11-16°,
  • вдень 19-24°.

Температура у Києві:

  • вночі 14-16°,
  • вдень 22-24°.
Погода в Києві та області на 12 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.

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