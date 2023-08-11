В Укргідрометцентрі розповіли, яким областям готуватися до грози на вихідних
На вихідних в Україні очікується погода з грозами. У переважній більшості областей пройдуть дощі, місцями зі шквалом.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 12 серпня
Вночі на Лівобережжі короткочасні дощі, грози, у Чернігівській, Сумській та Полтавській областях значні дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вдень у північних областях короткочасний дощ; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря:
- вночі +15+120 °С;
- на сході та центральних областях +23+28 °С;
- на в Карпатах до +14+19 °С.
Попередження синоптиків
В Укргідрометцентрі попередили про зливи в деяких регіонах Україні 12 серпня. Також синоптики попереджають про те, що температура повітря не падатиме, а в деяких регіонах навіть підвищиться.
"На Лівобережжі пройдуть місцями помірні дощі з грозами. в Денні години на Півночі країни місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. На Лівобережжі під час проходження грози можливі шквали, місцями 15-20 м за секунду", — розповіли в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві та області 12 серпня
У столиці та області буде хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря в області:
- вночі 11-16°,
- вдень 19-24°.
Температура у Києві:
- вночі 14-16°,
- вдень 22-24°.
Нагадаємо, раніше ми писали, що, за прогнозами Українського гідрометцентру, погода в серпні цього року буде теплішою за норму. Середня місячна температура передбачається +20+25 °С.