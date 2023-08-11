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В Укргидрометцентре рассказали, каким областям готовиться к грозе на выходных

11 августа 2023 14:26
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Укргидрометцентре рассказали, каким областям готовиться к грозе на выходных
Украинцам следует быть готовыми к грозе. Фото: novyny.live/
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В выходные в Украине ожидается погода с грозами. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 12 августа

Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях кратковременные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +15+120 °С;
  • на востоке и центральных областях +23+28 °С;
  • в Карпатах до +14+19 °С.
Погода в Украине 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение синоптиков

В Укргидрометцентре предупредили о ливнях в некоторых регионах Украины 12 августа. Также синоптики предупреждают, что температура воздуха не будет падать, а в некоторых регионах даже повысится.

"На Левобережье пройдут местами умеренные дожди с грозами. В Дневные часы на Севере страны местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. На Левобережье при прохождении грозы возможны шквалы, местами 15-20 м в секунду", — рассказали в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области 12 августа

В столице и области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью 11-16°,
  • днем 19-24°.

Температура в Киеве:

  • ночью 14-16°,
  • днем 22-24°.
Погода в Киеве и области на 12 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра , погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается +20+25 °С.

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