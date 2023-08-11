В Укргидрометцентре рассказали, каким областям готовиться к грозе на выходных
В выходные в Украине ожидается погода с грозами. В подавляющем большинстве областей пройдут дожди, местами со шквалом.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Украине 12 августа
Ночью на Левобережье кратковременные дожди, грозы, в Черниговской, Сумской и Полтавской областях кратковременные дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в северных областях кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +15+120 °С;
- на востоке и центральных областях +23+28 °С;
- в Карпатах до +14+19 °С.
Предупреждение синоптиков
В Укргидрометцентре предупредили о ливнях в некоторых регионах Украины 12 августа. Также синоптики предупреждают, что температура воздуха не будет падать, а в некоторых регионах даже повысится.
"На Левобережье пройдут местами умеренные дожди с грозами. В Дневные часы на Севере страны местами кратковременный дождь. На остальной территории без осадков. На Левобережье при прохождении грозы возможны шквалы, местами 15-20 м в секунду", — рассказали в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 12 августа
В столице и области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в области:
- ночью 11-16°,
- днем 19-24°.
Температура в Киеве:
- ночью 14-16°,
- днем 22-24°.
Напомним, ранее мы писали, что, по прогнозам Украинского гидрометцентра , погода в августе этого года будет теплее нормы. Средняя лунная температура предполагается +20+25 °С.