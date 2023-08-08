Прогноз погоды в Украине на 9 августа от Наталки Диденко

Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 августа, в Украине будет солнечно. Ожидается комфортная температура воздуха.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на завтра

По словам Диденко, в течение дня будет +23+29°C, на крайнем юге и в Луганской области до +30°C.

Свежее всего будет в западных и в Сумской областях — +20+23°C.

Дожди с грозами ожидаются в ближайшую ночь в Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Народный синоптик рассказала, что днем осадков в большинстве регионов Украины не предполагается.

Погода в Киеве

Завтра, 9 августа, в столице будет умеренная и теплая погода. Температура воздуха ожидается +23+24°C. Ближайшей ночью в Киеве пройдет дождь с грозой.

"Август пока дает отдохнуть от недавней жары, но так порой старается, что приходится вытаскивать из шкафа какие-то едва ли не курточки — мороженое отходит на второй план, высовываются вперед на террасах горячие кофе и теплые чаи", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, завтра, 9 августа, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. В некоторых областях будет дождь и гроза.

Также мы писали, что в Португалии зафиксировали, по всей вероятности, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.