Прогноз погоди в Україні на 9 серпня від Наталки Діденко

Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 серпня, в Україні буде сонячно. Очікується комфортна температура повітря.

Про це розповіла народний синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на завтра

За словами Діденко, впродовж дня буде +23+29°C, на крайньому півдні та на Луганщині до +30°C.

Найсвіжіше буде в західних та в Сумській областях — +20+23°C.

Дощі з грозами очікуються найближчої ночі в Сумській, Чернігівській, Київській, Черкаській та Полтавській областях. Народний синоптик розповіла, що вдень опадів у більшості регіонів України не передбачається.

Погода в Києві

Завтра, 9 серпня, в столиці буде помірна та тепла погода. Температура повітря очікується +23+24°C. Найближчої ночі в Києві пройде дощ з грозою.

"Серпень поки що дає відпочити від нещодавньої спеки, але так часом старається, що доводиться витягати із шафи якісь ледь не курточки — морозиво відходить на другий план, висовуються вперед на терасах гарячі кави і теплі чаї", — додала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, завтра, 9 серпня, по всій території України очікується мінлива хмарність. У деяких областях буде дощ та гроза.

Також ми писали, що у Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.