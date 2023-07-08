Прогноз погоды в Украине на 9 июля от народного синоптика Натальи Диденко

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 9 июля, в некоторых областях Украины ожидается незначительное похолодание и дождь. К тому же будет сильный ветер.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

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Погода в воскресенье

Народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на всей территории Украины температура воздуха будет +23+28 градусов. Завтра, 9 июля, в большинстве областей будет сухо, только на востоке и Крыму ожидаются локальные грозовые дожди.

Погода в Киеве

В Киеве будет солнечно. Температура воздуха ожидается +23+26 градусов. Осадков в столице Украины не предполагается. По словам Диденко, в Киеве будет ветрено.

"На следующей неделе жара явно не в любимчиках у атмосферы, а во вторник на севере, на северо-западе и в центральных областях вообще "ударят" холода, ожидается там 11-го июля, страшно сказать, +18+22 градуса! Но это недолго", — добавила Диденко.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на завтра

По прогнозу Meteoprog, в западных областях ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается. В Карпатах и Прикарпатье днем кратковременные дожди с грозами, местами град. Ветер северо-западный, 510 м/с. Температура воздуха ночью будет +11+16 °С, днем +23+28 °С.

В северных регионах переменная облачность. Осадков не будет. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +12+17°С, днем — +23+28°С.

В центральных областях ночью местами грозовые дожди, днем без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15+20°С, днем +24+29°С.

"В южных областях ночью местами пройдут дожди с грозами. Днем в Крыму грозовые дожди, на остальной части региона без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, днем возможны отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +18+23 °С, днем +25+30 °С", — рассказали синоптики.

В восточных областях страны облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный, 7-12 м/с, местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +15+20°С, днем +20+25°С.

Напомним, в воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили об I уровне опасности — желтом.

Также мы писали, что во втором месяце летом будет жарко, однако без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет составлять от +19°С до +25°С.