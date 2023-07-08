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Синоптики попередили про сильні зливи завтра: в яких регіонах дощитиме

8 липня 2023 15:18
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 9 липня — в яких регіонах будуть зливи
Дівчина під дощем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Протягом неділі, 9 липня, у південно-східних та східних областях будуть помірні дощі, а місцями зливи. Синоптики оголосили про I рівень небезпеки — жовтий. 

Про це повідомив Укргідрометцентр

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Прогноз погоди в Україні 9 липня

Синоптики розповіли, що упродовж 9 липня в Україні переважатиме мінлива хмарність. У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів, лише в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі, грози.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, у південній частині та східних областях 18-22°; вдень 22-27°, на Закарпатті та Одещині місцями 28-30°.

погода в Україні
Погода в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Київській області 9 липня

У неділю, 9 липня, у Києві та області переважатиме мінлива хмарність, проте без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с.

Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°, а в Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 липня

Через сильні грози у південно-східних та східних областях протягом 9 липня синоптики оголосили І рівень небезпеки — жовтий. 

погода в Україні
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що в другий місяць літа буде спекотно, проте без дощу не обійдеться. Середня місячна температура повітря становитиме від +19°С до +25°С.

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