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Синоптики предупредили о сильных ливнях завтра: в каких регионах будет дождь

8 июля 2023 15:18
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на завтра 9 июля — в каких регионах будут ливни
Девушка под дождем. Фото: Новини.LIVE
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

В воскресенье, 9 июля, в юго-восточных и восточных областях будут умеренные дожди, а местами ливни. Синоптики объявили о I уровне опасности — желтом.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды в Украине 9 июля

Синоптики рассказали, что 9 июля в Украине будет преобладать переменная облачность. В юго-восточных и восточных областях умеренные, местами значительные кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков, только в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях ночью местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и северных областей местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, в южной части и восточных областях 18-22°; днем 22-27°, в Закарпатье и Одесской области местами 28-30°.

погода в Украине
Погода в Украине 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 9 июля

В воскресенье, 9 июля, в Киеве и области будет преобладать переменная облачность, однако без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 12-17°, днем 22-27°, а в Киеве ночью 14-16°, днем 24-26°.

Опасные метеорологические явления в Украине 9 июля

Из-за сильных гроз в юго-восточных и восточных областях в течение 9 июля синоптики объявили I уровень опасности — желтый.

погода в Украине
Опасные метеорологические явления на Украине 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, что во второй месяц лета будет жарко, но без дождя не обойдется. Средняя месячная температура воздуха будет от +19°С до +25°С.

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